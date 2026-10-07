Microsoft renforce la présence de l'IA sur les PC pour concurrencer Apple

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(Ajoute des détails sur l'événement aux paragraphes 8 à 13)

* L'ordinateur portable devrait être équipé de puces RTX Spark de Nvidia

* Selon les analystes, le prix est la principale interrogation alors que la pénurie de mémoire fait grimper les coûts des ordinateurs de bureau et portables

* Depuis son lancement, Nvidia a augmenté le prix de son ordinateur de bureau dédié à l'IA DGX Spark d'environ 75 %, le portant à 6 950 dollars

par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a dévoilé mercredi un modèle de codage IA capable de fonctionner directement sur des ordinateurs personnels, ainsi qu’une nouvelle technologie de sécurité visant à empêcher les agents IA d’accéder aux données sans autorisation, lançant ainsi un défi à l’initiative d’Apple AAPL.O qui vise à intégrer davantage d’IA dans les appareils personnels.

L’éditeur de logiciels a également présenté lors de cet événement à San Francisco un ordinateur portable Surface ultra-performant baptisé « Ultra », équipé des puces RTX Spark de Nvidia NVDA.O . Basée à Redmond, dans l’État de Washington, Microsoft cherche à transformer Windows en une plateforme permettant aux agents d’IA d’effectuer des tâches telles que l’écriture de code informatique ou la gestion de projets professionnels complexes sur des ordinateurs de bureau et portables.

Pour Microsoft, cette initiative représente un pari: certaines tâches actuellement effectuées dans ses coûteux centres de données de cloud computing Azure pourraient être transférées vers des machines Windows ultra-performantes dans les entreprises et les foyers, un marché où la société conserve une position dominante — et où ce sont ses clients qui prennent en charge les coûts matériels. Il s’agit d’une opportunité de marché que son rival Apple cherche également à exploiter avec de nouveaux ordinateurs Mac.

Pour Nvidia, percer sur le marché des PC Windows pourrait l’aider à s’attaquer à l’un des derniers grands marchés dominés par Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Afin de se prémunir contre les agents d’IA de plus en plus autonomes qui ont créé des risques de sécurité, Microsoft a annoncé le lancement de Microsoft Execution Containers, un outil destiné à empêcher ces agents d’accéder aux données et d’effectuer des tâches non autorisées lorsqu’ils s’exécutent sur un ordinateur portable ou de bureau. Anthropic, OpenAI et Nvidia utiliseront ces outils, a déclaré Pavan Davuluri, vice-président exécutif chargé de Windows et des appareils.

« Nous devions faire de l’ordinateur de bureau l’environnement le plus sécurisé pour l’exécution des agents », a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft.

M. Davuluri a précisé que ces nouveaux outils permettraient aux services informatiques de définir des règles pour les agents et que le système d’exploitation Windows veillerait à ce que ces règles soient appliquées sur l’ordinateur de chaque employé.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, qui a rejoint Satya Nadella sur scène, a déclaré que la nouvelle technologie de conteneur d’exécution de Microsoft, appelée MXC en abrégé, « va révolutionner la manière dont les agents sont conçus et déployés ».

« Sans elle, (les agents sont) voués à l’échec », a-t-il déclaré.

Nvidia tente d’empêcher que ne se reproduise le piratage de la plateforme d’IA Hugging Face, tandis qu’Apple cherche à renforcer le processus permettant d’accorder aux agents d’IA un accès complet au disque dur d’un ordinateur Mac.

L'IA S'INSTALLE SUR LES PC

Microsoft a également dévoilé des modèles d’IA qui nécessitaient auparavant un accès au cloud, mais qui peuvent désormais fonctionner localement sur des ordinateurs de bureau et portables Windows hautement performants, notamment le modèle open source Nemotron de Nvidia. M. Davuluri a indiqué qu’une version du modèle V4 de la société chinoise d’IA DeepSeek peut fonctionner sur des machines disposant d’au moins 60 gigaoctets de mémoire et surpasser le GPT-5 d’OpenAI sur certaines tâches de codage et de raisonnement.

Microsoft adopte une approche similaire avec son propre assistant IA Copilot, en répartissant les tâches entre le cloud et les ordinateurs portables individuels. « Copilot continuera d’utiliser le cloud pour les tâches les plus complexes, mais lorsque le coût ou la confidentialité priment, il pourra déléguer certaines tâches à des modèles locaux fonctionnant directement sur votre ordinateur », a déclaré Jacob Andreou, responsable de Copilot chez Microsoft.

M. Davuluri a également indiqué que l’assistant personnel Muse de Meta META.O serait disponible sur les appareils Windows sous forme d’application native, utilisant certains des nouveaux outils de sécurité de Microsoft, et que OpenClaw, le système d’agents IA open source, pourrait également fonctionner avec ces outils de sécurité.

L'OBSTACLE DU PRIX

L’un des principaux défis auxquels Microsoft et Nvidia sont confrontés réside dans le prix élevé de ces appareils, suite à la pénurie de puces mémoire qui a fait grimper les coûts.

Le nouveau Surface Laptop Ultra sera proposé à partir de 2 599 dollars, et son prix pourra atteindre 5 899 dollars pour un modèle équipé d’un processeur à 20 cœurs, de 128 gigaoctets de mémoire et d’un téraoctet de stockage.

Le MacBook Pro d’Apple, équipé d’un processeur graphique à 40 cœurs, de 128 Go de mémoire et de 2 To de stockage, coûte 6 700 dollars, bien que ces machines ne soient pas directement comparables. Le modèle d’entrée de gamme Ultra de Microsoft coûte plus cher que le MacBook Pro de base d’Apple (1 999 dollars), mais est doté de 24 Go de mémoire, contre 16 Go pour le modèle d’entrée de gamme d’Apple.

Lorsque Microsoft a initialement présenté, il y a deux ans, l’idée d’exécuter des tâches d’IA sur des PC pour réduire les coûts, les ordinateurs portables coûtaient pour la plupart moins de 2 000 dollars; cependant, Nvidia a augmenté le prix d’un ordinateur de bureau dédié à l’IA, appelé DGX Spark, d’environ 75 % depuis son lancement, le portant à 6 950 dollars, en raison de la hausse des coûts de la mémoire.

« Il y a deux ans, “le logiciel n’était pas prêt, mais le matériel l’était”. Aujourd’hui, le logiciel est prêt et le matériel est trop cher pour pouvoir réellement l’exécuter en local », a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy. « On en arrive donc à une situation où seules les personnes disposant du budget nécessaire peuvent réellement se permettre d’exécuter l’IA en local. »