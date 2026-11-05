Microsoft rejette une option d'accord dans le domaine de l'IA de plusieurs milliards de dollars avec Nscale, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Microsoft MSFT.O a rejeté une option visant à plus que doubler la taille de son contrat existant avec Nscale pour la location de puissance de calcul dans un centre de données situé au Texas, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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