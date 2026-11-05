Microsoft rejette un accord de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de l'IA avec la société britannique Nscale, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails et du contexte à partir du premier point)
Microsoft MSFT.O a rejeté une option visant à plus que doubler la taille de son accord existant avec Nscale pour la location de puissance de calcul dans un centre de données au Texas, renonçant ainsi à un contrat potentiel d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Voici ce qu'il faut retenir:
* Cette information intervient quelques semaines après que Microsoft s'est retiré d’un accord visant à ancrer le projet phare de centre de données de Nscale à Loughton, dans l’Essex, les retards dans le raccordement électrique ayant repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030
* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information
* Microsoft et Nscale n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau
* Nscale, NVDA.O soutenue par Nvidia, a déposé en septembre une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, Microsoft et Anthropic devant figurer parmi ses principaux clients
* Reuters a rapporté le mois dernier que Nscale était en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul IA à Anthropic, le créateur de Claude, dans le cadre d’un nouvel accord qui pourrait atteindre environ 45 milliards de dollars
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