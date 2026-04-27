information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 15:23

Microsoft recule après l'expiration de sa licence exclusive pour OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Microsoft MSFT.O recule de 1,5 % à 418,23 dollars avant l'ouverture du marché ** Microsoft n'aura plus d'accès exclusif aux modèles et produits d'IA d'OpenAI

** Cela permettra au créateur de ChatGPT de vendre ses technologies sur des plateformes cloud concurrentes

** MSFT restera le principal partenaire cloud d'OpenAI et disposera d'une licence sur sa propriété intellectuelle jusqu'en 2032

** La société ne versera plus de part des revenus à OpenAI

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 12,2%