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Microsoft progresse ; la société remanie Copilot en y intégrant la génération de code et des outils d'IA agentique
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 16:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action Microsoft MSFT.O progresse de 2,3 % à 509,4 dollars

** La société dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son application Copilot, notamment un outil de codage et un agent IA toujours actif

** L'entreprise intègre directement les applications Office dans Copilot et déploie de nouveaux outils de codage basés sur l'IA ainsi que des outils IA “Autopilot” afin de stimuler l'adoption et de rivaliser avec ses concurrents

** MSFT dévoile également des outils de gestion des coûts afin de permettre aux employés de mieux comprendre les coûts liés à l’utilisation de l’IA, alors que les entreprises s’inquiètent de la hausse des dépenses

** Compte tenu de cette hausse, l’action a progressé de 6,8 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 12,9 % pour l’indice S&P 500 .SPX

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