Microsoft prévoit une forte croissance de son activité cloud et prévoit des dépenses d'investissement record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance du chiffre d'affaires d'Azure Cloud correspond aux prévisions, mais reste en deçà de la hausse de 63 % enregistrée par Google Cloud

* Les dépenses d'investissement de Microsoft, qui s'élèvent à 190 milliards de dollars, dépassent les attentes des analystes, portées par les investissements dans l'IA

(Ajout des perspectives aux paragraphes 1 à 7) par Aditya Soni et Stephen Nellis

Mercredi, Microsoft MSFT.O a annoncé que le chiffre d'affaires de son activité cloud Azure dépasserait les prévisions de Wall Street cette année, et le géant du logiciel a dévoilé des plans de dépenses d'investissement de 190 milliards de dollars pour 2026, un montant qui a également dépassé les attentes.

À l'issue de cette annonce, l'action Microsoft est restée stable par rapport à son cours de clôture, rebondissant après une baisse de plus de 2 % en séance prolongée, alors que les résultats trimestriels n'avaient montré qu'une augmentation modeste de la croissance des revenus du cloud. Son concurrent Google a annoncé une hausse plus forte de la croissance de son activité cloud et l'action Alphabet GOOGL.O a bondi de plus de 4 % après la clôture.

La course des géants de la tech pour la domination de l'IA s'intensifie, les investisseurs récompensant les entreprises qui affichent une croissance exceptionnelle. Certains investisseurs s'inquiètent de plus en plus du fait que la dépendance de Microsoft vis-à-vis de partenaires tels qu'OpenAI ne garantisse plus un avantage concurrentiel. Beaucoup s'inquiètent également du fait que les grandes entreprises clientes de Microsoft aient été lentes à adopter son assistant Copilot 365.

Microsoft a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de son activité Azure et autres services cloud progresse de 39 % à 40 %, à taux de change constant, au quatrième trimestre fiscal, ce qui dépasserait l'estimation de 36,7 % de croissance avancée par Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires de cette division a augmenté de 40 % au troisième trimestre fiscal, soit une progression plus rapide que les 39 % enregistrés au cours des trois mois précédents, mais conforme aux estimations consensuelles.

En contraste, son concurrent plus modeste, Google Cloud , a affiché une hausse de 63 % de son chiffre d'affaires, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une croissance de 50,1 %.

Microsoft prévoit un chiffre d'affaires compris entre 86,7 et 87,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, ce qui correspond globalement à l'estimation moyenne de LSEG.

Microsoft a déclaré s'attendre à dépenser 190 milliards de dollars cette année, ce qui, selon les données de Visible Alpha, dépasse de loin les prévisions des analystes, qui tablaient sur des dépenses de plus de 150 milliards de dollars.

COPILOT TOUJOURS À LA TRAÎNE

Le nombre d'utilisateurs de l'assistant IA M365 Copilot, proposé à 30 dollars par mois, est passé de 15 millions, chiffre communiqué en janvier, à 20 millions, a déclaré Jonathan Neilson, vice-président des relations avec les investisseurs chez Microsoft.

"Le fait que nous ayons ajouté 5 millions d'abonnements en un trimestre est certainement un message qui nous réjouit énormément", a déclaré Neilson.

Microsoft a également indiqué que son chiffre d'affaires annuel prévu pour l'IA s'élevait à 37 milliards de dollars, ce chiffre mesurant les revenus attendus de la vente d'infrastructures à des tiers tels qu'OpenAI, ainsi que des ventes de ses propres offres d'IA au cours de l'année à venir.

Microsoft a indiqué que ses dépenses d'investissement au troisième trimestre fiscal avaient augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 31,9 milliards de dollars, mais qu'elles étaient en baisse par rapport aux 37,5 milliards de dollars du deuxième trimestre. Wall Street s'attendait à 34,90 milliards de dollars de dépenses d'investissement trimestrielles, selon Visible Alpha.

Le montant dépensé par Microsoft en contrats de location-financement – qui concernent souvent de grands sites de centres de données – a baissé à 4,7 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal, contre 6,7 milliards au trimestre précédent.

Neilson a déclaré à Reuters que ce chiffre ne reflétait pas un ralentissement de la demande en matière d'IA, mais plutôt les dates spécifiques auxquelles certains contrats de location prennent effet, moment auquel Microsoft comptabilise leur coût total dans ses états financiers.

MICROSOFT N'AURA PLUS L'ACCÈS EXCLUSIF À OPENAI

Pour renforcer son avantage concurrentiel, Microsoft a intégré la technologie d'Anthropic à son service cloud et à des produits tels que Copilot, dans un contexte de demande croissante pour les modèles du créateur de Claude.

En début de semaine, Microsoft a également revoyé son accord avec OpenAI afin de s'assurer une part de 20 % des revenus de la start-up jusqu'en 2030, que celle-ci réalise ou non des avancées technologiques.

Mais ce nouvel accord prive également Microsoft de ses droits exclusifs de revente des produits d'OpenAI sur son cloud. La concurrence dans ce domaine s'intensifie de la part d'Alphabet GOOGL.O et d'Amazon, le géant du commerce électronique AMZN.O qui a déjà commencé à proposer les derniers modèles d'OpenAI et l'outil de codage Codex sur son cloud.

Cette décision pourrait libérer de la capacité de cloud pour Microsoft, qui a imputé le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à des pénuries et s'en est servi pour justifier ses dépenses massives.

Le financement de ces dépenses a toutefois contraint les entreprises à rechercher des moyens de réduire leurs coûts. Microsoft a lancé au début du mois son premier programme de départs volontaires depuis plus de cinquante ans.

Amazon et Meta ont également annoncé des suppressions d'emplois touchant des milliers de salariés.