Microsoft prévoit son premier plan de départs volontaires, rapporte CNBC

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Microsoft MSFT.O prévoit le premier plan de départs volontaires de son histoire de 51 ans en tant que fabricant de Windows, a rapporté CNBC jeudi.