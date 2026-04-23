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Microsoft prévoit son premier plan de départs volontaires, rapporte CNBC
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit le premier plan de départs volontaires de son histoire de 51 ans en tant que fabricant de Windows, a rapporté CNBC jeudi.

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