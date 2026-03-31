Microsoft prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande, selon le gouvernement thaïlandais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un arrière-plan dans les balles)

Microsoft MSFT.O prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande au cours des deux prochaines années dans les services cloud et l'infrastructure d'IA, a déclaré le gouvernement thaïlandais dans un communiqué.

* L'investissement comprend le développement des compétences numériques de la main-d'œuvre thaïlandaise, précise le communiqué.

* L'annonce fait suite à un certain nombre d'investissements dans des centres de données pour soutenir l'IA, alors que la deuxième économie d'Asie du Sud-Est cherche à accélérer les projets impliquant des centres de données, l'électronique et la production d'énergie.