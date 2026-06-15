Microsoft poursuivi en justice par des actionnaires au sujet des dépenses, de ses activités dans le cloud et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires affirment que Microsoft a dissimulé la nécessité de dépenser et a détourné des ressources

* La période de recours collectif proposée prend fin avec la publication par Microsoft de ses résultats du deuxième trimestre en janvier

* Environ 357 milliards de dollars de valeur boursière ont été effacés en une seule journée

* Microsoft affirme que ces allégations sont sans fondement

(Ajout de la déclaration de Microsoft au paragraphe 4) par Jonathan Stempel

Microsoft MSFT.O a été poursuivi par des actionnaires qui ont accusé la société de les avoir escroqués et d'avoir gonflé le cours de son action en omettant de divulguer le ralentissement de la croissance de son activité cloud Azure et la nécessité de dépenser des milliards de dollars dans l'infrastructure d' de l'IA.

Le recours collectif proposé, mené par un fonds de pension du Michigan, a été déposé vendredi devant le tribunal fédéral de Seattle, après que l'action Microsoft a chuté de 10 % le 29 janvier en réaction à la publication de ses résultats trimestriels la veille.

Environ 357 milliards de dollars de valeur boursière ont été effacés, et l'action Microsoft a subi sa plus forte baisse journalière en près de six ans.

Microsoft a déclaré lundi qu’elle estimait que ces allégations étaient “sans fondement”, ajoutant: “Microsoft défend l’intégrité de ses déclarations publiques et se défendra vigoureusement devant les tribunaux.”

* Pour son deuxième trimestre fiscal clos en décembre, Microsoft a annoncé une croissance de 39 % de son chiffre d'affaires pour Azure et ses autres activités cloud, ce qui correspond aux prévisions des analystes mais représente une baisse par rapport aux 40 % enregistrés au trimestre précédent, et a tablé sur une croissance de 37 % à 38 % pour les trois premiers mois de 2026.

* Microsoft a également annoncé 37,5 milliards de dollars de dépenses d'investissement au deuxième trimestre, soit une hausse de près de 66 % par rapport à l'année précédente et un chiffre supérieur aux 34,3 milliards de dollars prévus par les analystes.

* Selon la plainte, Microsoft a attribué le ralentissement de la croissance d'Azure et l'augmentation des dépenses à des contraintes de capacité, car l'entreprise a réorienté ses ressources vers la recherche et le développement liés à l'IA et vers son chatbot Copilot, dont les concurrents incluent le Gemini de Google GOOGL.O et le ChatGPT d'OpenAI.

* Microsoft, dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington, est un investisseur majeur dans OpenAI.

* La plainte est déposée par le City of St. Clair Shores Police and Fire Retirement System, dans le Michigan.

* Parmi les défendeurs figurent plusieurs dirigeants de Microsoft, dont le directeur général Satya Nadella et la directrice financière Amy Hood.

* La période visée par le recours collectif s'étend du 1er mai 2025 au 28 janvier 2026.

* Il est courant que des actionnaires poursuivent des entreprises pour fraude présumée en matière de valeurs mobilières après des baisses inattendues du cours des actions.