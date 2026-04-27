Microsoft n'aura plus l'accès exclusif à la technologie d'OpenAI

Microsoft MSFT.O n'aura plus l'accès exclusif aux modèles et produits d'intelligence artificielle (IA) d'OpenAI, un changement majeur qui permettra à la start-up de commercialiser sa technologie auprès de plateformes d'informatique dématérialisée ("cloud") concurrentes, notamment Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O .

L'annonce, faite lundi, a fait reculer de près de 3% l'action Microsoft dans les échanges en avant-Bourse, tandis que les titres Alphabet et Amazon ont légèrement progressé.

Dans le cadre de ce partenariat remanié, Microsoft restera le principal partenaire cloud d'OpenAI et conservera une licence sur la propriété intellectuelle d'OpenAI jusqu’en 2032.

Le fabricant de Windows s'est imposé ces dernières années comme un acteur majeur dans la course à l'IA grâce à son engagement précoce et à son accès à la technologie du créateur de ChatGPT.

(Reportage Aditya Soni et Akash Sriram, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)