Microsoft modernise Copilot en y intégrant des fonctionnalités de génération de code et des outils d'IA agentique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la performance boursière au paragraphe 3)

par Deborah Mary Sophia

Microsoft a dévoilé vendredi plusieurs nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de programmation et un agent IA toujours actif, alors que le géant du logiciel cherche à transformer son assistant IA en une solution tout-en-un pour les employés de bureau.

La société MSFT.O intègre également ses applications Office (Word, Excel et PowerPoint) directement au sein de Copilot, permettant ainsi aux utilisateurs de travailler en collaboration sur ces applications sans avoir à quitter l'outil d'IA.

L'action de la société basée à Redmond, dans l'État de Washington, a progressé d'environ 3 % en début de séance.

Microsoft s'efforce d’étendre Copilot au-delà de ses origines basées sur le chat afin de stimuler son adoption, alors qu’il est en concurrence avec des chatbots IA tels que ChatGPT et Claude.

Le fabricant de Windows a dévoilé « Code », qui permet aux utilisateurs de créer des applications, des tableaux de bord et d’autres logiciels à l’aide de commandes en langage naturel. Cet outil, qui repose sur la même technologie que GitHub Copilot de Microsoft, sera mis à la disposition des clients bénéficiant d’un accès anticipé à la fin du mois, tandis que les abonnés à 365 Premium et Pro pourront en découvrir un aperçu plus tard dans l’année.

Microsoft lance également « Autopilot », une version remaniée de l’agent IA « Scout » qu’il avait dévoilé en juin, dans le cadre d’un aperçu privé prévu à la fin du mois. Cet agent, qualifié de « collègue numérique », disposera de sa propre identité dans l’annuaire de l’entreprise et de droits d’accès spécifiques que les utilisateurs pourront contrôler.

« Je pense qu’il a été très difficile pour de nombreuses organisations d’intégrer des agents au sein de l’entreprise en raison de préoccupations liées à la sécurité, à la conformité et à la gouvernance », a déclaré Annie Pearl, vice-présidente en charge du produit Copilot, lors d’une interview.

« Nous avons donc travaillé… pour nous assurer que nous développions cette solution de manière à ce qu’elle puisse réellement être utilisée en entreprise. »

Microsoft a également dévoilé des fonctionnalités de gestion des coûts permettant aux employés d’avoir une visibilité directe sur les coûts liés à leur utilisation de l’IA. Cette initiative intervient à un moment où les entreprises s’inquiètent de plus en plus de voir l’utilisation rapide de l’IA engendrer des coûts imprévus.