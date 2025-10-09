Microsoft mise sur la santé et s'associe à Harvard pour rattraper son retard dans l'IA

Par Sebastian Herrera

Microsoft a un objectif ambitieux: devenir une référence dans le domaine des chatbots d'intelligence artificielle par ses propres moyens, plutôt que de s'appuyer sur son partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Afin de prendre de l'avance sur ses concurrents plus avancés, l'entreprise a misé sur le secteur de la santé, un créneau où le groupe estime pouvoir proposer une offre de meilleure qualité que n'importe quel autre acteur majeur et développer la marque de son assistant Copilot.

Une mise à jour majeure de Copilot, dont la sortie est prévue dès ce mois-ci, sera la première à refléter une nouvelle collaboration entre Microsoft et la Harvard Medical School, ont indiqué des personnes proches du dossier. La nouvelle version de Copilot s'appuiera sur les informations de la branche Harvard Health Publishing pour répondre aux questions sur des sujets de santé. Microsoft paiera à Harvard des droits de licence, a précisé l'une de ces personnes.

Lors d'un entretien, Dominic King, vice-président de la santé chez Microsoft AI, a refusé de commenter l'accord avec Harvard mais a déclaré que l'objectif de l'entreprise est que Copilot fournisse des réponses plus conformes aux informations que les utilisateurs pourraient obtenir d'un professionnel de la santé que ce qui est actuellement disponible.

"Il est essentiel de s'assurer que les gens ont accès à des informations de santé crédibles et fiables, qui sont adaptées à leur langue, à leur niveau de connaissance et à toutes sortes de choses", a-t-il déclaré. "Cela implique en partie de s'assurer que nous nous approvisionnons en contenu auprès des bonnes sources."

King a indiqué que l'objectif est d'aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de maladies complexes comme le diabète. Par le passé, des experts ont mis en garde contre le recours aux chatbots pour obtenir des conseils médicaux. Une étude de 2024 menée par des chercheurs de l'université de Stanford a révélé que sur 382 questions médicales posées à ChatGPT, le chatbot a donné une réponse "inappropriée" dans environ 20% des cas.

Bien que la documentation de Harvard Health Publishing comprenne des contenus sur la santé mentale, Microsoft a refusé de préciser comment la version mise à jour de Copilot traiterait de telles questions. La question de l'interaction des chatbots avec les personnes souffrant de maladies mentales a attiré l'attention des législateurs et des experts de la santé, ChatGPT ayant joué un rôle dans des crises qui se sont soldées par une hospitalisation ou un décès, a rapporté le Wall Street Journal.

Un autre outil en cours de développement permettrait à Copilot d'aider les utilisateurs à trouver des prestataires de soins de santé près de leur lieu de résidence, en fonction de leurs besoins et de leur couverture d'assurance.

Mustafa Suleyman, directeur général de Microsoft AI, a fait de la santé un axe prioritaire des efforts de la division, tout en augmentant les effectifs d'un laboratoire d'IA interne qui concurrence OpenAI. En juin, l'entreprise, qui emploie des cliniciens, a indiqué qu'un outil d'IA qu'elle a développé peut diagnostiquer des maladies avec une précision quatre fois supérieure à celle d'un groupe de médecins, et ce, pour une fraction du coût.

Malgré un accord de principe annoncé le mois dernier pour prolonger le partenariat entre Microsoft et OpenAI, il subsiste au sein de Microsoft un sentiment d'urgence quant à la nécessité de renforcer une certaine indépendance technologique vis-à-vis d'OpenAI, selon des personnes proches du dossier. La semaine dernière, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé qu'il déléguerait certaines de ses fonctions à un adjoint afin de se concentrer sur les plus grands paris de l'entreprise en matière d'IA.

Microsoft, qui a créé sa division dédiée à l'IA grand public et à la recherche en 2024, entraîne ses modèles dans le but de remplacer à terme les charges de travail d'OpenAI, selon ces mêmes personnes. Atteindre cet objectif pourrait prendre des années. L'entreprise a déclaré qu'OpenAI "continuera d'être notre partenaire sur les modèles de pointe" et que sa philosophie est d'utiliser les meilleurs modèles disponibles.

Microsoft est à la traîne par rapport à OpenAI dans le domaine de l'IA grand public. L'application pour smartphone Copilot a été téléchargée 95 millions de fois, tandis que ChatGPT a été téléchargée plus d'un milliard de fois, selon le cabinet d'études Sensor Tower.

Copilot existe à la fois comme une application grand public et comme un assistant virtuel au sein des outils d'entreprise de la société. Il s'appuie actuellement fortement sur les modèles d'OpenAI pour répondre aux requêtes.

En août, Microsoft a annoncé avoir commencé à tester publiquement un modèle d'IA maison qui pourrait être utilisé pour son chatbot Copilot. Les chercheurs et les ingénieurs, en particulier ceux récemment débauchés du laboratoire d'IA DeepMind de Google, se concentrent presque entièrement sur l'avancement des propres modèles de Microsoft. Déjà, Microsoft utilise des modèles autres que ceux d'OpenAI pour certains de ses autres logiciels. Le groupe déploie désormais des modèles d'Anthropic, concurrent d'OpenAI, pour alimenter les outils d'IA de ses produits 365.

L'IA a été un moteur de chiffre d'affaires pour Microsoft, principalement grâce à son unité d'informatique en nuage Azure, qu'OpenAI et d'autres entreprises utilisent pour les charges de travail et l'entraînement en IA. Le groupe propose également des outils d'IA dans ses logiciels de productivité et d'entreprise, qui comptent des millions de clients.

En vertu de l'accord de principe conclu en septembre entre Microsoft et OpenAI, Microsoft pourrait recevoir une participation de 30% dans une nouvelle entité à but lucratif qu'OpenAI cherche à créer. L'accord n'est pas encore finalisé.

