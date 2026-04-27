Microsoft met fin à la licence exclusive sur la technologie d'OpenAI

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La licence accordée par Microsoft

MSFT.O à OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour l'exploitation de sa propriété intellectuelle ne sera plus exclusive, ont annoncé lundi les deux entreprises.