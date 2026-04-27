Microsoft met fin à la licence exclusive sur la technologie d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La licence accordée par Microsoft
MSFT.O à OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour l'exploitation de sa propriété intellectuelle ne sera plus exclusive, ont annoncé lundi les deux entreprises.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer