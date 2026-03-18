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Microsoft menace Amazon et OpenAI de poursuites sur fond de rivalité dans le cloud
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:58

Selon le Financial Times, Microsoft envisage une action en justice contre Amazon et OpenAI autour d'un accord de 50 milliards de dollars, susceptible de violer son partenariat exclusif dans le cloud avec le créateur de ChatGPT.

Au coeur du conflit, l'offre par Amazon Web Services du nouveau produit d'OpenAI, baptisé "Frontier". Microsoft estime que ce projet contourne un accord qui impose de faire transiter l'accès aux modèles d'OpenAI par sa plateforme Azure. Un enjeu majeur pour le groupe, alors que ces services ont fortement soutenu la croissance de son cloud. "Nous connaissons notre contrat (...) Nous les poursuivrons s'ils le violent", a affirmé une source proche de Microsoft citée par le FT.

Un bras de fer qui illustre les tensions entre OpenAI et Microsoft

Amazon et OpenAI assurent de leur côté que leur architecture respecte l'accord, en s'appuyant sur un système technique spécifique. Mais Microsoft conteste cette interprétation et juge l'approche irréalisable, voire contraire à "l'esprit" du contrat, rapporte le FT. Les discussions se poursuivent pour éviter un recours judiciaire, alors que les tensions s'accroissent entre les deux partenaires.

Ce bras de fer intervient dans un contexte plus large de divergence stratégique. OpenAI cherche à diversifier ses partenaires cloud et à s'affranchir de certaines contraintes, tandis que Microsoft voit émerger un concurrent sur le marché de l'IA pour les entreprises.

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