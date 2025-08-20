Microsoft: le partenariat stratégique avec la NFL étendu autour de l'IA
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 16:52
Aux termes de l'accord, la ligue de football américain prévoit d'avoir recours à la fois à Microsoft Copilot et Azure AI afin d'améliorer l'évaluation des performances sur les lignes de touche, rationaliser les opérations liées aux matchs et soutenir le recrutement de nouveaux talents.
La NFL a ainsi déployé plus de 2.500 d'ordinateurs portables Surface Copilot+ dans le cadre de son système numériques utilisés au bord du terrain, permettant à 32 clubs, à quelque 1.800 joueurs et à plus de 1.000 entraîneurs et membres du staff technique d'accéder à des données de match et à des outils d'analyse en temps réel.
Une nouvelle fonctionnalité développée avec GitHub Copilot doit par ailleurs permettre aux entraîneurs et aux joueurs de filtrer rapidement les actions selon des critères tels que le nombre de tentatives, les gains de terrain, les pénalités ou les phases décisives, afin d'affiner leurs choix tactiques.
Avec 30 stades, plus de 330 événements par an et des centaines de millions de spectateurs, la NFL est l'une des compétitions sportives les plus regardées au monde.
Valeurs associées
|506,7100 USD
|NASDAQ
|-0,60%
