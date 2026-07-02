Microsoft lance une société pour aider les entreprises à adopter l'IA, avec un budget de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a annoncé jeudi la création d’une nouvelle société qui aidera ses clients à choisir les technologies d’IA adaptées à leurs activités et leur permettant de rentabiliser leur investissement.

Baptisée "Microsoft Frontier Company", cette nouvelle entité opérationnelle démarrera avec un financement de 2,5 milliards de dollars accordé par le géant technologique afin de collaborer avec des clients tels qu’Unilever et Novo Nordisk.

Les grandes entreprises ont de moins en moins recours à la location de solutions d’IA auprès d’un seul fournisseur, tel qu’Anthropic ou OpenAI, et préfèrent désormais utiliser une combinaison de technologies, y compris des modèles open source, qu’elles adaptent à leurs besoins. Il s’agit d’une démarche coûteuse qui allonge le délai nécessaire pour générer un retour sur investissement. Microsoft Frontier Company aidera ses clients à sélectionner et à intégrer des outils d’IA — provenant de Microsoft ou d’autres sources — à leurs données internes spécifiques. Point essentiel: les clients pourront conserver les résultats de ce travail plutôt que de les renvoyer à Microsoft. L’éditeur du système d’exploitation Windows rejoint ainsi des entreprises telles que Palantir Technologies PLTR.O , qui utilise déjà les modèles open source de Nvidia pour ce type de missions auprès de grands comptes, et son concurrent dans le cloud, Amazon Web Services AMZN.O , qui a lancé sa propre unité d’ingénierie embarquée dotée d’un budget d’un milliard de dollars .

Patrick Moorhead, directeur général du cabinet d’analyse Moor Insights & Strategy, a déclaré que les grandes entreprises craignent que l’utilisation des modèles d’Anthropic et d’OpenAI ne permette à terme à ces laboratoires de pointe d’acquérir l’expertise nécessaire pour leur faire concurrence, notamment dans des domaines tels que le codage et le droit. Microsoft détient une participation dans OpenAI , le créateur de ChatGPT, et avait intégré les modèles d’Anthropic à son assistant IA Copilot plus tôt cette année, en partie pour répondre à la demande en plein essor des entreprises pour les solutions proposées par ce laboratoire d’IA.

Judson Althoff, directeur général de Microsoft Commercial Business, a déclaré que la création de cette nouvelle société résultait en partie de l’expérience de Microsoft lui-même, lorsque des modèles tels que DeepSeek (Chine) et Gemini (Google) ont commencé à rattraper OpenAI.

"Il y a trois ans, lorsque nous avons développé Copilot, nous avons commis l’erreur de le lier exclusivement aux modèles d’OpenAI", a déclaré Judson Althoff à Reuters. "On souhaitait que les modèles amplifient votre intelligence et qu’il soit possible de les interchanger pour bénéficier des dernières avancées et d’un réglage fin."

La combinaison des données et des modèles importait davantage aux clients qu’un modèle particulier, et ceux-ci avaient besoin de la flexibilité nécessaire pour passer rapidement d’un modèle d’IA à un autre, a-t-il ajouté.