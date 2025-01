Microsoft: lance un programme de subventions doté de 5 M$ information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Microsoft Corp. a annoncé le lancement de 'AI for Good Open Call', un programme qui offrira 5 millions de dollars en subventions ainsi que l'opportunité de collaborer avec les principaux scientifiques en intelligence artificielle de Microsoft dans le but de favoriser des solutions innovantes dans son État d'origine, Washington,



Ce programme, destiné aux organismes sans but lucratif, institutions académiques, startups et entreprises, vise à relever des défis en matière de durabilité, santé publique, éducation et droits humains.



Créé pour célébrer les 50 ans de Microsoft, ce projet souligne l'engagement de l'entreprise envers son État d'origine.



Les candidats doivent proposer des solutions novatrices et évolutives, basées sur des données de haute qualité. Les candidatures, ouvertes jusqu'au 17 février 2025, permettront de sélectionner les lauréats, qui seront annoncés le 18 mars 2025.





Valeurs associées MICROSOFT 442,63 USD NASDAQ +3,30%