Microsoft lance ses propres modèles d'IA pour gagner en autonomie face à OpenAI

Microsoft a dévoilé lors de sa conférence Build une nouvelle génération de modèles d'intelligence artificielle développés en interne, illustrant sa volonté de réduire sa dépendance aux technologies d'OpenAI. Parmi les principales annonces figure MAI-Code-1, un modèle spécialisé dans la génération de code capable de transformer des instructions en langage naturel en applications ou en sites web. Cette initiative vise à répondre à l'essor du développement assisté par l'IA, notamment dans le domaine du "vibe coding", qui permet de créer des logiciels à partir de simples descriptions textuelles.

Le groupe a également présenté MAI-Thinking, un modèle de raisonnement conçu pour offrir un bon niveau de performance tout en limitant les coûts de calcul. Selon Microsoft, ce modèle de taille intermédiaire doit permettre aux développeurs de réduire leurs dépenses liées à l'utilisation de l'IA, un enjeu devenu central avec la hausse du coût des modèles les plus avancés. MAI-Thinking est actuellement disponible en préversion privée via Microsoft Foundry, la plateforme destinée aux entreprises.

Ces lancements s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à faire de Microsoft un fournisseur complet de technologies d'intelligence artificielle. Bien que les modèles d'OpenAI et d'Anthropic restent accessibles via Azure, le groupe développe désormais ses propres alternatives pour le code, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, la génération d'images et l'IA embarquée. Microsoft a également présenté de petits modèles Aion capables de fonctionner directement sur les ordinateurs Windows, sans dépendre fortement du cloud.