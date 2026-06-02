Microsoft laisse entrevoir une nouvelle ère d'appareils basés sur l'IA lors de sa conférence des développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft dévoile le projet Solara, des appareils dotés d'IA sans système d'exploitation ni applications traditionnelles

* La Surface RTX Spark Dev Box, équipée d'une puce Nvidia, vise l'IA sur PC et rivalise avec Apple

* Microsoft lance des outils pour OpenClaw et pour améliorer la sécurité des agents IA

(Ajout d'informations sur les nouveaux agents et modèles d'IA aux paragraphes 15 à 17) par Stephen Nellis et Jeffrey Dastin

Microsoft MSFT.O , l'entreprise connue pour son système d'exploitation et ses applications, a laissé entrevoir mardi une nouvelle vague de gadgets qui utiliseront des agents IA conçus pour accomplir des tâches spécifiques dans les domaines de la santé et du commerce de détail, plutôt que des applications traditionnelles. Lors de la conférence annuelle des développeurs de logiciels de Microsoft à San Francisco, les dirigeants de Microsoft ont dévoilé le projet Solara, une famille de prototypes comprenant des appareils de la taille d'une enceinte connectée ou d'un badge d'accès, basés sur des puces de Qualcomm QCOM.O et MediaTek 2454.TW .

Ces appareils sont équipés d'écrans et de microphones, mais au lieu de fonctionner avec un système d'exploitation et des applications comme un smartphone, les dirigeants de Microsoft ont montré qu'ils hébergeaient des agents IA qui communiquent avec des systèmes de cloud computing pour effectuer des tâches spécifiques, telles que la documentation d'une consultation médicale avec une infirmière.

“C'est une nouvelle plateforme, mais peut-être plus important encore, c'est un ensemble de nouvelles règles de plateforme qui, d'une certaine manière, ne limitent pas ce que vous pouvez imaginer”, a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, lors d'un discours d'ouverture.

Microsoft est en concurrence avec des concurrents tels qu’OpenAI et Anthropic pour vendre des outils d’IA basés sur le cloud destinés au codage et à d’autres tâches, tout en essayant d’inciter ses clients à utiliser des technologies d’IA sur leurs flottes d’ordinateurs portables et de bureau équipés de ses systèmes d’exploitation Windows.

LA “MACHINE DE RÊVE” ÉQUIPÉE DE NVIDIA

Microsoft a présenté mardi un nouvel ordinateur baptisé Surface RTX Spark Dev Box, équipé d'une puce Nvidia NVDA.O .

Nadella a déclaré que cet ordinateur à venir était une “machine de rêve”. Il existe une liste d'attente pour l'acheter et Nadella a indiqué qu'il y figurait lui aussi. La nouvelle machine utilise une puce Nvidia, dévoilée lundi, pour aider à intégrer l'IA directement dans les PC . La Surface RTX Spark Dev Box fait suite à un ordinateur portable que Microsoft a présenté avec Nvidia cette semaine, et les dirigeants de Microsoft ont montré qu'elle exécutait un modèle d'IA comportant 120 milliards de paramètres — une mesure approximative de la complexité d'un modèle — que la plupart des PC ne seraient pas en mesure de charger. La nouvelle gamme de PC est proposée à un prix destiné à concurrencer les offres haut de gamme d’Apple AAPL.O , et son annonce a contribué à faire grimper les actions de Microsoft et des principaux fabricants de PC tels que Dell Technologies

DELL.N , même si les analystes ont estimé qu’il faudrait peut-être du temps pour que les entreprises adoptent ces nouvelles machines.

Microsoft a déclaré mardi qu'il développait de nouveaux outils pour aider Windows à exécuter OpenClaw, un logiciel open source capable de diriger des groupes de bots IA appelés “agents” afin d'effectuer des tâches quotidiennes pour les utilisateurs. Bon nombre des outils présentés mardi par Microsoft visent à rendre OpenClaw, qui a gagné en popularité en Chine et a aidé son concurrent Apple à vendre des ordinateurs Mac, suffisamment sûr pour que les entreprises puissent l'utiliser sur des ordinateurs contenant des données sensibles. Lors d'une démonstration sur scène, des dirigeants ont montré comment un service informatique d'entreprise pouvait empêcher les utilisateurs de supprimer par inadvertance tous les fichiers de leur bureau.

“Vous pouvez désormais utiliser OpenClaw en toute sécurité au sein de votre entreprise”, a déclaré Peter Steinberger, l'ingénieur logiciel autrichien à l'origine d'OpenClaw, lors d'une intervention en tant qu'invité.

NOUVEAUX AGENTS, MODÈLES D'IA

Microsoft a également annoncé le lancement d’un nouvel agent IA appelé Scout, capable d’effectuer des tâches telles que la collecte d’e-mails ou de messages nécessitant une décision de l’utilisateur pour aller de l’avant.

Microsoft a également présenté les travaux de l’équipe de superintelligence de son unité d’IA, formée à la fin de l’année dernière. Dans le but de rattraper ses concurrents Anthropic et OpenAI, l’unité a publié ce qu’elle a qualifié de modèle d’IA de transcription le plus efficace parmi tous les hyperscalers cloud, ainsi qu’un modèle d’image destiné à rivaliser avec celui de Google.

MAI-Thinking-1, le premier modèle de raisonnement de Microsoft, a égalé les performances de Claude Opus 4.6 d'Anthropic, lancé plus tôt cette année, a déclaré Mustafa Suleyman, qui dirige les efforts de Microsoft en matière d'IA. Anthropic a annoncé la semaine dernière Opus 4.8.

Microsoft a également présenté mardi une technologie appelée Web IQ, un agent IA capable d'effectuer des recherches sur le Web.