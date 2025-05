Microsoft: la gamme de PC portables rafraîchie information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 17:13









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi de nouvelles versions de son ordinateur portable et de sa tablette Surface, que le groupe américain a enrichi de l'IA et doté de processeurs Qualcomm.



Les nouveaux Surface Copilot+ PC, équipés de Windows 11, sont tout particulièrement destinés aux étudiants et aux jeunes actifs au vu de leur positionnement qualité-prix.



La nouvelle Surface Pro 12 pouces est ainsi proposée à partir de 979 euros et le Surface Laptop 13 pouces à partir de 1099 euros.



Ils seront disponibles en France dès le 10 juin.



Microsoft avait lancé l'an dernier une nouvelle gamme de PC - les Copilot+ PC - censée proposer les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais conçus.



Equipé du processeur Snapdragon X Plus, le nouveau Surface Laptop est 50% plus rapide que le Surface Laptop 5.



Le Surface Laptop offre par ailleurs la plus grande autonomie jamais atteinte par un modèle Surface, avec jusqu'à 23 heures de lecture vidéo et 16 heures de navigation Web active.





