Microsoft-La croissance des revenus de la division "cloud" déçoit au T1

Microsoft MSFT.O a fait état mercredi d'une croissance modeste du chiffre d'affaires trimestriel de sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"), qui n'a pas répondu aux attentes des investisseurs, lesquels s'inquiètent d'une concurrence accrue dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

Le titre de l'entreprise basée à Richmond dans l'Etat de Washington reculait de plus de 2% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires de la plateforme cloud Azure a grimpé de 40%, conforme au consensus, marquant une légère accélération par rapport à la hausse de 39% enregistrée au trimestre précédent.

Toutefois, l'un de ses concurrents moins puissants, Google Cloud, a publié une croissance de 63% de son chiffre d'affaires trimestriel, avec pour effet de pousser à la hausse le titre de sa maison-mère Alphabet GOOGL.O .

"Ce n'est pas un trimestre époustouflant, ce qui est probablement ce dont (Microsoft) a besoin pour porter son action dans la bonne direction et être un catalyseur", a commenté Melissa Otta, directrice de la recherche chez S&P Global Visible Alpha. "La seule raison pour laquelle Alphabet a grimpé dans les échanges d'après-clôture (...) est parce que Google Cloud a nettement battu les attentes", a-t-elle ajouté. "Cela suggère qu'Alphabet prend des parts (de marché) avec Google Cloud".

La publication de ces résultats trimestriels intervient alors que le lent déploiement de l'assistant Copilot 365 dans les entreprises et la dépendance à l'égard d'OpenAI ont alimenté les craintes que Microsoft pourrait avoir perdu son avance initiale dans la course à l'IA.

Au premier trimestre, les dépenses en capital du groupe ont augmenté de 49% à 31,9 milliards de dollars, alors que Wall Street anticipait un montant de 34,90 milliards de dollars selon des données Visible Alpha. Ces dépenses étaient ressorties à 37,5 milliards de dollars sur la période octobre-décembre.

(Aditya Soni à Bangalore; version française Jean Terzian)