Microsoft inaugure son plus grand pôle de centres de données en Inde alors que la course à l'IA s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a inauguré jeudi à Hyderabad son plus grand centre de données en Inde et a conclu des accords avec le groupe Adani et la banque HDFC, qui comptent parmi ses premiers utilisateurs, alors que l'entreprise se lance dans une course effrénée face à ses concurrents pour conquérir le marché indien de l'IA, en pleine expansion.

Avec ce site situé dans le centre-sud de l’Inde , Microsoft porte à quatre le nombre de ses régions cloud en Inde, venant s’ajouter aux centres existants de Pune, Chennai et Mumbai, et consolidant ainsi sa position de premier fournisseur de cloud computing du pays.

Le fabricant de Windows a engagé environ 20,5 milliards de dollars pour développer ses activités en Inde , misant sur un marché de plus d’un milliard d’internautes et l’un des viviers de talents technologiques les plus riches au monde.

Voici plus de détails:

* Azure, la branche de cloud computing de Microsoft, a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires en Inde au cours des deux dernières années, a indiqué la société.

* Microsoft exploite également deux centres de données dans ce pays d’Asie du Sud en partenariat avec Jio, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani.

* Créer de la valeur grâce à l’IA “nécessite une infrastructure fiable, proche des lieux où se trouvent les données, où travaillent les équipes et où les décisions sont prises”, a déclaré Puneet Chandok, président de Microsoft Inde, ajoutant que cette nouvelle installation “constitue un élément essentiel de cette infrastructure”.

* Ses concurrents, Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , investissent également massivement dans la capacité des centres de données en Inde, attirés par l’important vivier potentiel d’utilisateurs d’IA du pays.

* Ces initiatives ne se sont pas toutes déroulées sans heurts. Des écologistes ont accusé les autorités d’avoir accéléré la mise en place d’un pôle de centres de données Google en Inde sans évaluer les risques pour l’approvisionnement en eau et la faune sauvage, des allégations que le gouvernement rejette.