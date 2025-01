Microsoft: hausse de 10% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mercredi soir, au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un BPA en hausse de 10% à 3,23 dollars et un profit d'exploitation en progression de 17% à 31,7 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 12% à 69,6 milliards.



Le géant informatique de Redmond (Etat du Washington) explique cette croissance de l'activité notamment par la vigueur de Microsoft Cloud, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 21% pour atteindre 40,9 milliards de dollars.



'Notre activité d'intelligence artificielle (IA) a déjà dépassé un rythme annualisé de chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, en progression de 175% d'une année sur l'autre', met aussi en avant son président du conseil et CEO Satya Nadella.





