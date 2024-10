Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: hausse de 10% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mercredi soir, au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25, un BPA en hausse de 10% à 3,30 dollars et un profit d'exploitation en progression de 14% à 30,6 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 16% à 65,6 milliards.



Le géant informatique de Redmond (Etat du Washington) revendique ainsi un démarrage solide pour l'exercice, pointant en particulier un chiffre d'affaires trimestriel de 38,9 milliards de dollars pour Microsoft Cloud, en augmentation de 22%.



'Nous étendons nos opportunités et gagnons de nouveaux clients en les aidant à utiliser nos outils et plateformes d'intelligence artificielle pour générer de la nouvelle croissance et du levier opérationnel', commente son président et CEO Satya Nadella.





