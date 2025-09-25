Microsoft fusionne les boutiques d'applications d'IA destinées aux entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a regroupé en une seule offre les places de marché distinctes pour ses outils d'intelligence artificielle destinés aux entreprises, a-t-on appris jeudi.

Auparavant, Microsoft proposait des outils pour les développeurs de logiciels, qui utilisent son service de cloud computing Azure, sur une place de marché et des applications et des "agents" - des outils d'intelligence artificielle conçus pour effectuer des tâches pour le compte d'utilisateurs humains au sein d'applications - sur une autre place de marché.

À partir de jeudi aux États-Unis et dans les semaines et mois à venir, Microsoft les transférera tous sur sa nouvelle "Microsoft Marketplace", destinée aux acheteurs de technologie des entreprises.

Les applications et les services proposés sur la place de marché seront rationalisés pour faciliter leur utilisation avec les produits Microsoft existants. Et les clients de Microsoft les paieront via leurs relations de facturation Microsoft existantes, a déclaré à Reuters Alysa Taylor, responsable marketing de l'entreprise pour le cloud commercial et l'IA.

Contrairement aux magasins d'applications grand public, Microsoft ne prélèvera pas de commission sur les applications disponibles sur la place de marché.

Au lieu de cela, Microsoft facture des frais de publication aux applications qui y sont répertoriées, puis gagne de l'argent grâce aux services cloud de Microsoft que les développeurs qui vendent sur la place de marché peuvent utiliser, a déclaré Alysa Taylor.

Les applications disponibles sur la boutique doivent passer un examen de sécurité et de conformité de la part de Microsoft afin de garantir que les entreprises qui les utilisent pourront contrôler les données d'entreprise auxquelles elles accèdent, a-t-elle ajouté.

"Il y a une porte d'entrée sur le marché", a déclaré Alysa Taylor.