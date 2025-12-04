A Westminster, le président allemand cite le groupe Oasis pour parler des relations post-Brexit

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier au Parlement de Westminster à Londres le 4 décembre 2025 ( POOL / Kin Cheung )

"Don't look back in anger" ("Ne regarde pas en arrière avec colère") : le président allemand Frank-Walter Steinmeier a cité jeudi devant le Parlement de Westminster à Londres cette chanson du groupe Oasis pour affirmer que les rancunes nées du Brexit appartiennent au passé.

M. Steinmeier est arrivé mercredi au Royaume-Uni pour une visite d'Etat de trois jours, la première pour un président allemand depuis 27 ans.

Après un somptueux banquet au château de Windsor donné mercredi soir par le roi Charles III, Frank-Walter Steinmeier s'est adressé jeudi aux parlementaires britanniques à Westminster, dans la majestueuse Royal Gallery, sous les portraits de monarques britanniques.

"Le Brexit a changé nos relations", a-t-il déclaré. Cette décision "n'a laissé personne indifférent, moi y compris", a poursuivi le président qui était ministre des Affaires étrangères lors du vote, en 2016.

"Les gens étaient déçus et parfois n'ont pas réussi à comprendre cette décision", a-t-il souligné. Cependant, "nous avons décidé de ne pas rester bloqués dans ces sentiments".

"+Don't look back in anger+, comme le dit si bien cette célèbre chanson d'Oasis", a déclaré le président, évoquant à trois reprises dans son discours ce morceau du groupe britannique.

"Notre relation a peut-être changé, mais, chers Britanniques, notre amour demeure", a-t-il également dit.

Cette visite d'Etat, qui intervient après celle de Charles III en Allemagne en mars 2023, marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays.

"Nous travaillons ensemble plus étroitement que jamais en matière de politique de sécurité et de défense", s'est-il félicité, en évoquant le traité bilatéral signé en juillet.

"Nous agissons côte à côte pour nos valeurs communes, côte à côte pour soutenir l'Ukraine", a-t-il également dit.

Des "autocrates deviennent plus fort", la démocratie et la paix sont "en danger", a mis en garde le chef d'Etat allemand, qui a principalement un rôle protocolaire.

Face à "la résurgence des ambitions impérialistes", "nous devons rester unis", a-t-il déclaré.

Vendredi, le président allemand visitera la cathédrale de Coventry. Détruite par les raids aériens allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue un symbole de paix et de réconciliation entre les nations.

Avant cela, Frank-Walter Steinmeier va visiter jeudi après-midi la nouvelle antenne du Victoria and Albert Museum, dans l'est de Londres, pour y découvrir la collection consacrée à David Bowie.