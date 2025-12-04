 Aller au contenu principal
Hong Kong: retrait des filets de protection sur de nombreux chantiers après l'incendie meurtrier
information fournie par AFP 04/12/2025 à 14:34

Des filets de protection en cours d'enlèvement sur un immeuble en chantier à Hong Kong, en Chine, le 4 décembre 2025 ( AFP / Philip FONG )

Des ouvriers ont commencé jeudi à retirer des filets de protection sur de nombreux immeubles en chantier à Hong Kong après l'incendie meurtrier qui a ravagé la semaine dernière des tours en rénovation ayant pu être favorisé par des filets installés sur les échafaudages, selon les autorités.

L'incendie qui a fait 159 morts et entraîné le déplacement de milliers de personnes, dévastant cinq des sept tours d'un complexe résidentiel en rénovation, a été probablement aggravé par des filets de protection non conformes aux normes incendie qui ont favorisé la propagation des flammes.

Mercredi, la secrétaire au Développement Bernadette Linn a, en conséquence, ordonné que tous les plus de 200 bâtiments de Hong Kong en cours de rénovation majeure retirent leurs filets d'ici samedi afin de procéder à des tests de qualité.

Un ouvrier enlève les filets de protection sur un immeuble en chantier à Hong Kong, en Chine, le 4 décembre 2025 ( AFP / Philip FONG )

Les ouvriers du bâtiment s'activaient sur de nombreux sites pour retirer les filets verts enveloppant les immeubles, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le chef de l'exécutif de Hong Kong John Lee avait déclaré que l'incendie meurtrier avait été la conséquence de "graves défaillances dans les travaux, de la construction à la supervision, avec de multiples défauts".

En outre, les autorités on suspendu 28 projets de construction privés gérés par l'entreprise impliquée dans cet incendie.

