Microsoft et OpenAI modifient les termes de leur accord afin que la start-up puisse courtiser Amazon et d'autres acteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI peut désormais vendre ses produits sur Amazon et Google Cloud, élargissant ainsi sa portée auprès des entreprises

* Microsoft vise à réduire sa dépendance vis-à-vis d'OpenAI en développant ses propres modèles d'IA

* La fin de l'exclusivité pourrait atténuer la surveillance de la concurrence aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe

* La demande d'OpenAI sur le cloud d'Amazon est qualifiée de stupéfiante dans une note interne rapportée par CNBC

* Les analystes de Barclays estiment que cet accord libère des capitaux pour Microsoft afin de développer Copilot et renforce ses capacités cloud

(Nouveautés: ajout d'informations contextuelles sur l'accord Microsoft-OpenAI et de détails sur les services qu'OpenAI pourra proposer sur Amazon. Mise à jour des fluctuations boursières.) par Aditya Soni, Akash Sriram et Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont renégocié un accord qui permettait à Microsoft de vendre en exclusivité les modèles d'intelligence artificielle du créateur de ChatGPT, ouvrant ainsi la voie à la start-up pour conclure de nouveaux accords avec des rivaux du géant du logiciel et des entreprises, dont Amazon AMZN.O .

L'assouplissement des liens entre Microsoft et OpenAI, attendu depuis un certain temps, marque un changement radical dans l'une des alliances les plus importantes de l'ère de l'IA. Il est sans doute avantageux pour les deux entreprises.

L'action Microsoft a initialement chuté de 1,3 % à l'annonce de cette nouvelle, mais a clôturé pratiquement inchangée. Alphabet a clôturé en hausse de 1,81 %, tandis qu'Amazon a clôturé en baisse de 1,1 %.

L'investissement précoce de Microsoft, totalisant 13 milliards de dollars depuis2019, a contribué à ouvrir la voie à l'ascension d'OpenAI en tant que pionnier de l'IA et a stimulé la croissance de son activité de cloud computing Azure. Les tensions entre les deux sociétés s'étaient intensifiées, OpenAI souhaitant avoir la liberté de conclure des accords de cloud computing avec les concurrents de Microsoft.

Les conditions renégociées annoncées conjointement aideront OpenAI à obtenir davantage de puissance de calcul et à développer son activité d'entreprise capable de mieux rivaliser avec Anthropic avant les introductions en bourse prévues par ces deux sociétés d'intelligence artificielle. Grâce à cet accord, Microsoft bénéficiera d'une plus grande certitude quant à ses revenus provenant d'OpenAI, tandis qu'OpenAI gagnera en flexibilité.

Microsoft restera le principal partenaire cloud d'OpenAI et détiendra une licence sur la propriété intellectuelle de la start-up jusqu'en 2032. Microsoft obtiendra également une part garantie de 20 % des revenus d'OpenAI jusqu'en 2030, bien que le montant total soit désormais soumis à un plafond non divulgué.

Les nouvelles conditions suppriment une clause qui aurait permis à OpenAI de cesser de payer Microsoft si elle parvenait à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire le stade où l'IA égale ou dépasse les capacités humaines.

Dans une note interne rapportée par CNBC ce mois-ci, OpenAI a déclaré que le partenariat avec Microsoft avait été fondamental mais avait limité la portée de la start-up sur le marché des entreprises. La note ajoutait que la demande depuis le lancement d'OpenAI sur le cloud d'Amazon avait été stupéfiante.

« Le nouvel accord avec Microsoft était essentiel pour qu’OpenAI réussisse sur le marché des entreprises », a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson & Co. « Les clients professionnels d’AWS et de Google Cloud ont été limités dans leur capacité à intégrer les produits d’OpenAI en raison de cette relation exclusive et seront désormais plus enclins à envisager OpenAI aux côtés d’Anthropic », a-t-il ajouté.

L'engagement d'OpenAI d'utiliser au moins 250 milliards de dollars de services Azure d'ici 2032 reste en vigueur, Microsoft ayant le droit de rendre les produits OpenAI disponibles en priorité sur Azure, à moins que Microsoft ne décide de ne pas les prendre en charge. Microsoft ne versera également plus à OpenAI une part de ses revenus pour la mise à disposition des modèles OpenAI sur Azure.

SIGNATURE D'ACCORDS AVEC LES CONCURRENTS DE MICROSOFT

L'accord initial donnait à Microsoft le contrôle sur la manière dont les modèles d'OpenAI étaient exécutés sur le cloud. Microsoft pouvait offrir l'accès le plus large aux modèles d'OpenAI, tandis que ses concurrents dans le cloud, tels qu'Amazon, ne pouvaient proposer que des moyens d'accès plus limités et juridiquement contestables.

Le Financial Times a rapporté le mois dernier que Microsoft envisageait d'intenter une action en justice contre Amazon et OpenAI au sujet d'un contrat de cloud computing de 50 milliards de dollars susceptible de violer son accord d'exclusivité dans ce domaine. Ce nouvel accord met fin à cette situation.

Dans un message publié sur LinkedIn, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les modèles d'OpenAI seraient mis directement à la disposition des développeurs sur Amazon Web Services « dans les semaines à venir » et que les deux entreprises communiqueraient plus de détails lors d'un événement à San Francisco mardi.

« Grâce à cela, les développeurs auront encore plus de choix pour sélectionner le modèle adapté à chaque tâche », a écrit M. Jassy.

OpenAI a également conclu des accords, notamment des contrats de cloud et d'infrastructure avec Oracle ORCL.N et Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ), un partenariat dans le domaine des puces avec Nvidia NVDA.O , ainsi qu'un accord de fabrication avec Luxshare 002475.SZ , fournisseur d'Apple

AAPL.O , alors que l'entreprise se lance sur le marché des appareils grand public.

MICROSOFT S'EFFORCE DE RÉDUIRE SA DÉPENDANCE À L'ÉGARD D'OPENAI

Microsoft semble autoriser la poursuite de cet accord et, en échange, obtenir des garanties concernant un risque persistant si OpenAI affirmait avoir mis au point une IA générale (AGI).

Microsoft et OpenAI avaient restructuré leur partenariat en octobre, supprimant les principales contraintes pesant sur la capacité de la start-up à lever des capitaux et à obtenir des ressources informatiques.

Ces derniers mois, Microsoft s'est efforcé de réduire sa dépendance vis-à-vis d'OpenAI en développant ses propres modèles d'IA et en déployant ceux développés par des sociétés telles qu'Anthropic dans ses produits, notamment le 365 Copilot destiné aux entreprises.

« Du point de vue de Microsoft, l'entreprise n'a pas besoin de développer l'ensemble des infrastructures de centres de données nécessaires à OpenAI, ce qui libère des capitaux pour Copilot et d'autres capacités cloud », ont déclaré les analystes de Barclays, qualifiant cette décision de positive tant pour Microsoft que pour OpenAI.

La fin de l'accord d'exclusivité pourrait aider Microsoft à faire face aux enquêtes de concurrence menées au Royaume-Uni , aux États-Unis et en Europe visant à déterminer si son partenariat avec OpenAI lui confère un avantage déloyal sur les marchés du cloud et de l'IA d'entreprise.