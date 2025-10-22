Microsoft en hausse après que Citigroup a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O augmentent de 0,35% à 519,45 $ mercredi après que les analystes de Citigroup ont relevé leur objectif de cours
** MSFT est sur la voie de quatre séances consécutives de gains
** Les analystes de Citigroup ont relevé leur objectif de cours sur MSFT de 680 $ à 682 $
** MSFT a bénéficié de l'essor de l'intelligence artificielle, en particulier de ses énormes investissements et de son partenariat avec OpenAI
** Parmi les 64 analystes qui couvrent MSFT, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de 630 $
** MSFT est en hausse de 23,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 17 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC
