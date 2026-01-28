Microsoft en baisse, les investisseurs se concentrant sur les dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Microsoft Corp MSFT.O ont baissé de 0,4 % mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la croissance de l'informatique dématérialisée et sur les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle

** De nombreuses personnes à Wall Street se sont inquiétées ces derniers mois d'une bulle potentielle dans les actions liées à l'IA après les gains considérables de ces dernières années, et les rapports de mercredi de MSFT et de Meta Platforms META.O donneront aux investisseurs un nouvel aperçu de la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans l'IA portent leurs fruits

** Le géant des logiciels et de l'informatique dématérialisée devrait annoncer une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 80,27 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 3,97 dollars, contre 3,23 dollars il y a un an, selon LSEG ** La société a dévoilé lundi sa puce d'intelligence artificielle interne de deuxième génération "Maia 200", signalant ainsi sa volonté de réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia NVDA.O et de contrôler les coûts de ses services d'intelligence artificielle en pleine expansion

** L'action a chuté de ~1% depuis le début de l'année, sous-performant le gain de 3% du Nasdaq .IXIC , et est ~11% en dessous de son record du 28 octobre

** MSFT s'est récemment négocié à 27x les bénéfices prévisionnels, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 29x, selon les données du LSEG

** Le sentiment de Wall Street est haussier, avec cinquante-sept analystes sur soixante qui notent l'action 'achat' ou 'achat fort' et un PT médian de 630 $ par rapport à son prix actuel de 478,80 $