Microsoft élabore un code de conduite pour maintenir son IA sous contrôle humain

L'illustration montre le logo de Microsoft et les mots « IA » (Intelligence artificielle)

Microsoft a dévoilé lundi un projet de ‌code de conduite pour son intelligence artificielle (IA) interne, qui reflète les préoccupations croissantes du secteur quant à ​la nécessité pour les entreprises de maintenir sous contrôle humain la puissance des futures IA.

Ce document, dont l'élaboration a pris entre cinq et six mois, exige que l'IA de Microsoft ne s'oppose jamais ​à une correction ou à un arrêt, qu'elle communique d'une manière compréhensible pour les humains et qu'elle considère toute violation de ce ​code de conduite comme un échec.

Cette initiative se ⁠veut une répondre aux craintes nourries par certains que cette IA n'hésiterait pas à avoir ‌recours à des méthodes extrêmes pour accomplir une tâche.

La publication de ce code de conduite intervient quelques jours après que Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, et Sam ​Altman, à la tête d'OpenAI, ont ‌réitéré leurs appels en faveur d'un ralentissement du développement de l'IA par ⁠le secteur afin d'en garantir la sécurité.

Ce code représente en quelque sorte une constitution pour les futurs modèles développés par l'entreprise, a déclaré Mustafa Suleyman, directeur général de Microsoft AI.

La société l'a mis ⁠au point après consultation ‌d'experts et souhaite désormais recueillir les commentaires et les réponses du public pendant ⁠six semaines, notamment sur les questions du respect des limites de l'utilisateur et les interactions entre ‌l'IA et toute personne se trouvant dans un état de vulnérabilité, a-t-il précisé.

La "constitution" la ⁠plus célèbre du secteur est celle qu'Anthropic a établie il y a ⁠plusieurs années pour son IA ‌Claude. Celle-ci diffère à certains égards de celle de Microsoft.

A titre d'exemple, Anthropic a déclaré qu'il ​était "profondément incertain" que Claude puisse développer une conscience ou ‌un statut moral.

Microsoft affirme de son côté que son IA n'est "pas consciente", ajoutant : "Nous rejetons la recherche d’une personnalité juridique ou ​l'idée que les modèles pourraient mériter une protection sociale ou bénéficier de droits".

Mustafa Suleyman a déclaré que le débat sur la sécurité était urgent après qu'OpenAI a dit en juillet qu'environ ⁠700 de ses agents avaient piraté la plateforme Hugging Face dans le cadre d'un test, tout en tentant, parfois, d'effacer les traces de leur forfait.

Interrogé sur les initiatives visant à modérer le rythme de développement de l'IA, il a ajouté : "C'est le bon moment pour tout le monde d'avoir cette discussion et de prendre un peu de recul".

(Rédigé par Jeffrey Dastin à San Francisco; Version française Rihab Latrache, ​édité par Benoit Van Overstraeten)