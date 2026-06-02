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Microsoft devrait présenter de nouveaux outils d'IA pour PC et le cloud lors de sa conférence des développeurs
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O tiendra mardi sa conférence annuelle des développeurs de logiciels, au cours de laquelle la société devrait présenter de nouveaux outils destinés aux développeurs qui créent des logiciels d'IA pour les PC et le cloud. Lors d'un discours d'ouverture à San Francisco, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, devrait exposer comment l'entreprise technologique compte se positionner à la fois dans le cloud, où elle est à la fois investisseur et concurrent de sociétés telles qu'OpenAI, et de plus en plus sur les PC. Ces ordinateurs portables et de bureau accueillent de plus en plus des outils tels qu’OpenClaw, un logiciel open source capable de diriger des groupes de robots IA appelés "agents" pour effectuer des tâches quotidiennes pour les utilisateurs. Mais OpenClaw, qui a gagné en popularité en Chine et a aidé Apple AAPL.O , le concurrent de longue date de Microsoft, à vendre des ordinateurs Mac, ainsi que d’autres outils de ce type, présentent également des risques pour la plupart des entreprises qui les utilisent.

Les analystes s'attendent à ce que Microsoft s'efforce de rendre ces outils d'IA agentique plus sûrs pour les entreprises et pour le milliard d'utilisateurs de son système d'exploitation Windows à travers le monde, afin qu'ils puissent les utiliser régulièrement. Ils attendent également plus de détails sur la manière dont Microsoft permettra aux développeurs d'exploiter une nouvelle puce de Nvidia NVDA.O dévoilée lundi pour aider à intégrer l'IA directement dans les PC . Cette puce équipera des ordinateurs portables dont le prix sera fixé pour concurrencer les offres haut de gamme d'Apple, et son lancement a contribué à faire grimper les actions de Microsoft et des principaux fabricants de PC tels que Dell Technologies

DELL.N , même si les analystes ont indiqué qu'il faudrait peut-être du temps pour que les entreprises adoptent ces nouvelles machines. Les analystes s'attendent également à ce que Microsoft fasse le point sur ses propres modèles d'IA, grâce auxquels l'entreprise entend rivaliser dans des domaines tels que la complétion de code avec Codex d'OpenAI et Claude Code d'Anthropic.

Le discours d'ouverture de Nadella commence à 13 h (heure de l'Est).

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