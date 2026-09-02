Microsoft dévoile le chiffre d'affaires d'Azure dans le cadre d'un changement de présentation de ses résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations financières, de contexte sur AWS et Google, et de l'évolution du cours de l'action)

* Azure affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 29,4 milliards de dollars et de 101,9 milliards de dollars pour l’exercice clos le 30 juin

* Microsoft revoit légèrement à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour Azure après avoir transféré une partie des ventes de GitHub vers M365 Cloud

* L'action Microsoft progresse d'environ 1,4 % mercredi en séance après la clôture

par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a publié mercredi, pour la première fois, le chiffre d’affaires trimestriel de sa division de cloud computing Azure, permettant ainsi une comparaison directe avec ses principaux concurrents: Amazon.com AMZN.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, alors que ces trois acteurs se livrent une concurrence acharnée sur le marché de l’informatique dans un contexte d’essor des centres de données dédiés à l’IA.

Microsoft a indiqué qu’Azure avait réalisé un chiffre d’affaires de 29,4 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre clos et de 101,9 milliards de dollars au cours de son dernier exercice fiscal clos le 30 juin. Ces chiffres placent Microsoft derrière Amazon, dont le chiffre d’affaires lié au cloud s’est élevé à 42,2 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre, mais devant Google, qui a annoncé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards de dollars dans ce domaine au cours de son dernier trimestre.

Microsoft avait auparavant communiqué un taux de croissance très suivi pour Azure, mais pas ses chiffres d’affaires. Microsoft passera de trois segments de reporting à deux: l’un, intitulé “Agents and Infra”, qui regroupera ses services de cloud computing, ses ventes de logiciels basés sur l’IA et ses revenus issus des logiciels d’entreprise plus traditionnels; et l’autre, intitulé “Devices and Consumer”, qui inclura son système d’exploitation Windows, sa division de jeux Xbox et ses ventes publicitaires sur son moteur de recherche Bing et sur LinkedIn, le réseau social dédié aux professionnels.

“Il ne fait aucun doute que l’IA représente une profonde mutation tant sur le plan technologique que commercial”, a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, dans un communiqué accompagnant ce changement. “Elle modifie ce que nous développons et notre mode de fonctionnement, elle estompe les frontières entre nos produits et redéfinit nos modèles économiques.”

Microsoft a également mis à jour les prévisions trimestrielles communiquées aux investisseurs le mois dernier, en revoyant légèrement à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour Azure. L’entreprise a toutefois précisé que ces ajustements reflétaient le transfert de certaines ventes de GitHub, son service d’hébergement de code — auparavant regroupées avec Azure — vers ses activités logicielles cloud M365, qui englobent la plupart de ses offres avancées en matière d’IA. Les perspectives globales de Microsoft pour le trimestre en cours restent inchangées, a indiqué la société.

Microsoft est l’un des principaux fournisseurs de cloud computing d’OpenAI, qui recourait exclusivement à Microsoft pour l’entraînement de ses modèles jusqu’à ce que des modifications apportées aux termes de son contrat lui permettent de travailler avec Amazon Web Services et d’autres prestataires.

AWS a enregistré un chiffre d’affaires de 128,7 milliards de dollars pour l’année civile 2025, tandis que Microsoft Azure a réalisé un chiffre d’affaires de 85,8 milliards de dollars sur la période comparable de quatre trimestres. Google n’a pas communiqué son chiffre d’affaires annuel lié au cloud.

L'action Microsoft a progressé d'environ 1,4 % mercredi en séance après la clôture, après l'annonce de ce changement par la société.