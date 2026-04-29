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Microsoft dépasse les attentes grâce à la forte dynamique d'Azure
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 22:22

Le géant technologique publie des résultats trimestriels solides, soutenus par la croissance de son activité cloud, malgré des inquiétudes persistantes sur le niveau élevé de ses investissements.

Microsoft a enregistré des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre clos fin mars, avec un chiffre d'affaires de 82,89 milliards de dollars, en hausse de 18% sur un an, dépassant les prévisions de 81,39 milliards. Le bénéfice net a atteint 31,78 milliards de dollars, soit 4,27 dollars par action, contre 25,82 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est également établi à 4,27 dollars, au-dessus des 4,06 dollars anticipés par les analystes.

La performance a été largement portée par Azure et les services cloud associés, dont les revenus ont progressé de 40%, au-delà des attentes. La division Intelligent Cloud a généré 34,68 milliards de dollars, tandis que l'activité Productivity and Business Processes, qui comprend notamment Office, LinkedIn et Dynamics, a atteint 35,01 milliards de dollars, en hausse d'environ 17%. Ces résultats confirment la solidité des principaux moteurs de croissance du groupe.

Les dépenses d'investissement ont fortement augmenté pour atteindre 31,9 milliards de dollars sur le trimestre, soit une hausse de 49% sur un an, alimentant les préoccupations des investisseurs quant à la rentabilité future des investissements dans l'intelligence artificielle. Malgré des résultats solides, le titre recule de près de 1,5% durant les échanges prolongés et affiche une baisse d'environ 12% depuis le début de l'année, dans un contexte d'incertitudes sectorielles et de changements internes marqués par plusieurs départs de dirigeants.

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