Microsoft dépasse les attentes grâce à Azure et rassure sur le financement de ses investissements dans l'IA

Microsoft a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, porté par une accélération de la croissance de sa division cloud Azure. Le groupe bénéficie de la forte demande des entreprises pour les infrastructures d'intelligence artificielle, tout en maintenant une génération de trésorerie positive malgré des investissements considérables dans les centres de données. Cette performance a rassuré les investisseurs, alors que les dépenses massives des géants technologiques suscitent des inquiétudes croissantes à Wall Street. L'action Microsoft progressait de plus de 2% après la clôture.

Le chiffre d'affaires de Microsoft a augmenté de 19% sur un an, atteignant 92,28 milliards de dollars, contre 90,69 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice net a progressé à 36,63 milliards de dollars, contre 27,75 milliards un an auparavant, soit 4,92 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, notamment un impact d'environ 200 millions de dollars lié à sa participation dans OpenAI, le bénéfice ajusté s'est établi à 4,89 dollars par action, dépassant le consensus de 4,73 dollars. Le groupe a également bénéficié de la croissance de ses activités cloud, devenues le principal moteur de son expansion.

Pour la première fois, Microsoft a communiqué le chiffre d'affaires d'Azure en valeur absolue, à 33,17 milliards de dollars, en hausse de 48% sur un an, contre une croissance de 42% au trimestre précédent. Cette performance dépasse les estimations des analystes, comprises entre 32,32 et 32,84 milliards de dollars. Dans sa nouvelle organisation financière, la division Agents and Infra, qui regroupe notamment Azure, Microsoft 365 et les services aux entreprises, a enregistré une croissance de près de 25%, à 76,8 milliards de dollars. À l'inverse, les revenus de Devices and Consumer ont reculé de 3%, à 15,48 milliards, pénalisés notamment par une chute de 22% des ventes d'appareils et de licences Windows, sur fond de hausse des coûts de mémoire et de stockage.

Microsoft a consacré 45,2 milliards de dollars à ses dépenses d'investissement et contrats de location-financement au cours du trimestre, contre 34,9 milliards un an plus tôt, mais moins que les quelque 50 milliards initialement anticipés. Malgré cet effort, son flux de trésorerie disponible est resté positif à 18,63 milliards de dollars, en baisse de 27% sur un an, mais nettement supérieur aux 8,54 milliards attendus par certains analystes. Cette capacité financière distingue Microsoft de plusieurs concurrents confrontés à une pression croissante sur leurs liquidités. Alors que les grandes entreprises technologiques devraient investir collectivement plus de 700 milliards de dollars dans l'IA en 2026, le groupe cherche également à maîtriser ses coûts, après avoir annoncé 4.800 suppressions de postes et proposé des départs volontaires à un maximum de 60.000 salariés. Sa solidité financière constitue un atout dans un secteur où l'endettement et la rentabilité des infrastructures d'IA préoccupent de plus en plus les marchés.