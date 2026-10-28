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Microsoft dépasse les attentes dans le cloud
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:53

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- Microsoft MSFT.O a publié mercredi des résultats trimestriels liés à son activité cloud dépassant les attentes du marché, signe que ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits à l'heure où Wall Street reste méfiante face aux dépenses financées par la dette des géants de la tech.

Le chiffre d'affaires de la division cloud de Microsoft, Azure, a progressé de 48%, atteignant 33,17 milliards de dollars, surpassant les estimations de Visible Alpha, qui tablait sur un montant de 32,84 milliards de dollars.

Le titre de Microsoft a terminé en hausse de 4%.

Les dépenses d’investissement pour le trimestre se sont élevées à 45,2 milliards de dollars, contre 34,9 milliards de dollars à la même période de l’année précédente. Microsoft avait lui-même tablé sur 50 milliards de dollars de dépenses d’investissement pour le premier trimestre.

La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars. Selon Visible Alpha, les analystes s’attendaient à un flux de trésorerie disponible de 8,54 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, les géants de la technologie devraient investir plus de 700 milliards de dollars cette année dans la construction de centres de données et l’acquisition du matériel et de l’énergie nécessaires au développement et à l’exploitation de l’IA.

(Deborah Sophia à Bangalore)

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