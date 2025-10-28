Microsoft conclut un nouvel accord avec OpenAI pour lui permettre de se restructurer

Microsoft a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, à la suite de quoi Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27 % - dans la startup d'IA.

À l'ouverture de Wall Street, l'action Microsoft grimpait de 3,19% à la suite de cet accord, qui pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse d'OpenAI.

Microsoft a également indiqué avoir conclu un accord avec OpenAI pour que ce dernier achète pour 250 milliards de dollars de services d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure. En échange, Microsoft ne disposera plus d'un droit de préemption pour fournir des services informatiques à OpenAI.

L'accord précédent entre Microsoft et OpenAI donnait au géant américain de la "tech" des droits de propriété intellectuelle sur les produits et modèles d'OpenAI jusqu'en 2030, ou jusqu'à ce qu'OpenAI atteigne l'intelligence artificielle générale (AGI).

Les droits de Microsoft sur les produits et les modèles s'étendent désormais jusqu'en 2032 et ces droits seront maintenus jusqu'à cette date, alors qu'un groupe d'experts indépendants analyse une déclaration d'OpenAI indiquant qu'elle serait parvenue à l'AGI.

