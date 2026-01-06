Microsoft collabore avec un important gestionnaire de réseau électrique américain pour moderniser le réseau électrique du Midwest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Le réseau électrique du Midwest américain s'est associé à Microsoft MSFT.O , a-t-on appris mardi. Il s'agit du dernier exemple en date où les géants de la technologie se tournent vers la collaboration pour aider à garantir la disponibilité des quantités massives d'électricité nécessaires à l'intelligence artificielle.

Au cours des deux dernières années, l'industrie technologique américaine a renforcé ses liens avec le secteur de l'électricité en concluant des accords d'approvisionnement à long terme et en fournissant une assistance en matière d'intelligence artificielle afin de maximiser les approvisionnements, alors que les centres de données à forte consommation d'énergie propulsent la demande d'électricité américaine à des niveaux record. L'année dernière, Google s'est associé à PJM Interconnection - le plus grand gestionnaire de réseau électrique du pays - pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'accélérer le processus de connexion de nouveaux approvisionnements en électricité à ce réseau régional.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les technologies de Microsoft seront déployées dans le réseau de la Midcontinent Independent System Operator, qui couvre 42 millions de personnes dans 15 États américains et la province canadienne du Manitoba. Ces technologies serviront notamment à prévoir les perturbations du réseau électrique liées aux conditions météorologiques et à y répondre, à planifier les lignes de transmission et à accélérer certaines opérations.

"Cette accélération est essentielle en raison de la diversité croissante du mix énergétique, de l'électrification, de l'augmentation de la demande et de la croissance des centres de données", a déclaré Nirav Shah, vice-président, directeur de l'information et du numérique chez MISO. "Le moment est venu de s'associer avec des organisations qui partagent un intérêt commun pour la modernisation des opérations du réseau de l'avenir."

La déclaration de mardi ne mentionne aucun détail financier.