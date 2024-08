Microsoft change ses prévisions suite à une réorganisation comptable

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Microsoft a revu à la baisse mercredi ses prévisions de revenus pour son activité de cloud, qui comprend notamment sa plateforme Azure, et à la hausse celles de sa branche de "productivité", qui comprend notamment ses logiciels de bureautique.

Le géant américain de l'informatique a déplacé des produits d'une activité à l'autre, entraînant mécaniquement un changement de leurs perspectives financières.

Il table désormais sur des ventes comprises entre 23,8 et 24,1 milliards de dollars pour la branche "Intelligent Cloud" pour le trimestre en cours, au lieu de la fourchette de 28,6 à 28,9 milliards précédemment envisagée, selon des documents mis en ligne à l'intention des investisseurs.

La plateforme Azure consiste principalement en un service d'hébergement et d'analyse de données fondé sur l'intelligence artificielle (IA).

Pour l'activité de "productivité", Microsoft prévoit maintenant des revenus autour de 28 milliards de dollars cet été, au lieu des 20 milliards attendus avant la reconfiguration en interne.

Cette branche comprend notamment les abonnements aux logiciels de bureautique Microsoft 365 (Word, Excel, etc) et un nombre croissant d'outils d'IA générative.

Contactée par l'AFP, l'entreprise a expliqué qu'elle évalue ses indicateurs clés de performance tous les ans, afin qu'ils correspondent mieux à la façon dont les activités sont gérées.

Le marché suit de près les progrès des groupes technologiques dans l'IA générative, qui permet de produire des contenus sur simple requête en langage courant, et promet de bouleverser de nombreuses industries.

Après un an et demi d'investissements colossaux dans ce domaine, les actionnaires espèrent des retombées sonnantes et trébuchantes.

Plusieurs grandes entreprises ont ainsi été sanctionnées en Bourse lors de la publication de leurs résultats pour la période d'avril à juin. Microsoft a perdu jusqu'à 7% à Wall Street fin juillet quand Azure a vu ses ventes progresser de 29%, au lieu des 31% escomptés par le marché.

Cette fois-ci l'annonce n'a pas eu d'effet notable : le titre du groupe de Windows était stable mercredi lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Le groupe de Redmond joue sur tous les tableaux de la nouvelle technologie: il a injecté des milliards de dollars dans OpenAI, la start-up qui a mis au point ChatGPT, il est le numéro deux du cloud mondial (derrière Amazon, devant Google) et développe ses propres services et appareils adaptés.

Mais l'IA générative nécessite des dépenses massives dans les centres de données, l'énergie, les composants électroniques et les ressources humaines.

Microsoft a annoncé plus de 15 milliards de dollars d'investissements dans l'IA à l'étranger cette année, de la France à l'Indonésie.