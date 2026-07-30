Microsoft bondit avant l'ouverture de la Bourse, l'essor du cloud et des perspectives de dépenses d'investissement modérées alimentant l'optimisme des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du géant des logiciels et du cloud Microsoft MSFT.O progresse de près de 8 % à 420,02 dollars en pré-ouverture

** La société a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à ce que continue de générer des flux de trésorerie tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter, et a publié des prévisions de dépenses d’investissement inférieures aux estimations de Wall Street, suite à un changement de méthode comptable concernant les baux des centres de données

** Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $, tout en conservant une recommandation « surpondérer »; la banque souligne que la société affiche une meilleure croissance d’Azure et, enfin, d’Office, ne décevant pas sur ses perspectives de dépenses d’investissement et ses objectifs de flux de trésorerie disponible

** “Compte tenu de la configuration différente des autres principaux acteurs (des investissements plus importants dans l’IA), nous anticipons une réaction positive” – Barclays

** La société figure parmi les moins performantes du groupe dit des “Magnificent Seven” (les sept magnifiques), qui regroupe les méga-capitalisations, avec une baisse de 18 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à ses concurrents du cloud tels qu’Alphabet GOOGL.O

** Le chiffre d’affaires d’Azure progresse de 43 % au quatrième trimestre fiscal, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 39,98 %

** Soixante-trois analystes attribuent en moyenne la recommandation “Achat” au titre; le cours cible médian est de 550 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre affichait une baisse de près de 19 % depuis le début de l'année