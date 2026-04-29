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Microsoft annonce une croissance de son activité cloud conforme aux prévisions
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2: le chiffre d'affaires d'Azure était conforme aux estimations, et non supérieur à celles-ci)

Microsoft MSFT.O a annoncé une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires dans le cloud conforme aux attentes des analystes, signe que ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits malgré une concurrence accrue de la part des géants de la tech.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires de sa division de cloud computing Azure avait bondi de 40 % au cours du trimestre janvier-mars, conformément à une estimation consensuelle de 40 %, selon le cabinet d'études Visible Alpha.

Ces bons résultats pourraient apaiser les craintes selon lesquelles l'adoption lente de son assistant Copilot 365 destiné aux entreprises et une forte dépendance à OpenAI auraient pu éroder l'avance initiale de Microsoft dans la course à l'IA.

Cela pourrait également contribuer à justifier les dépenses en centres de données qui ont pesé sur les flux de trésorerie, les principaux acteurs du cloud étant en passe de dépenser plus de 600 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année.

Pour renforcer son avantage concurrentiel, Microsoft a intégré de manière agressive la technologie d'Anthropic à son service cloud et à des produits tels que Copilot, dans un contexte de demande croissante pour les modèles du créateur de Claude.

L'élargissement de l'offre de modèles d'IA a permis à l'entreprise de réaliser lundi le plus grand déploiement jamais effectué de Copilot, couvrant environ 743 000 employés d'Accenture, soit la majorité des effectifs de cette société informatique.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a également revu son accord avec OpenAI afin de s'assurer une part de 20 % des revenus de la start-up jusqu'en 2030, que celle-ci réalise ou non des avancées technologiques.

Mais ce nouvel accord prive également Microsoft de ses droits exclusifs de revente des produits d'OpenAI sur son cloud, alors même que la concurrence s'intensifie avec Alphabet

GOOGL.O et Amazon.

Le géant du commerce électronique AMZN.O a déjà commencé à proposer les derniers modèles d'OpenAI et l'outil de codage Codex sur son cloud.

Cette décision pourrait libérer de la capacité de cloud pour Microsoft, qui a imputé le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à des pénuries et s'en est servi pour justifier ses dépenses massives.

Le financement de ces dépenses a toutefois contraint les entreprises à rechercher des moyens de réduire leurs coûts. Microsoft a lancé au début du mois son premier programme de départs volontaires depuis plus de cinq décennies.

Amazon et Meta ont également annoncé des suppressions d'emplois touchant des milliers de salariés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,9400 USD NASDAQ +0,05%
AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
MICROSOFT
424,4600 USD NASDAQ -1,12%
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