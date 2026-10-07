Microsoft accélère dans l'IA locale sur Windows pour faire face à Apple

Microsoft veut transformer les PC Windows en plateformes capables d'exécuter directement des modèles et des agents d'intelligence artificielle, réduisant ainsi leur dépendance au cloud. Le groupe a présenté de nouveaux modèles locaux, une technologie de sécurité dédiée et le Surface Laptop Ultra équipé de puces Nvidia, avec l'ambition de concurrencer notamment Apple sur l'IA embarquée.

Microsoft a dévoilé plusieurs modèles capables de fonctionner localement sur des PC suffisamment puissants, dont Nemotron de Nvidia et une version de V4 de DeepSeek nécessitant au moins 60 gigaoctets de mémoire. Cette dernière surpasserait GPT-5 dans certaines tâches de programmation et de raisonnement. Copilot adoptera également une approche hybride, utilisant le cloud pour les opérations complexes et des modèles locaux lorsque le coût ou la confidentialité constituent une priorité.

Pour sécuriser les agents autonomes, Microsoft lance Microsoft Execution Containers (MXC), qui doit empêcher l'accès à des données ou l'exécution d'actions sans autorisation. Anthropic, OpenAI et Nvidia utiliseront cette technologie, tandis que Muse de Meta et le système open source OpenClaw seront également compatibles. Les entreprises pourront définir des règles d'utilisation que Windows appliquera directement sur les appareils de leurs salariés.

Cette stratégie repose toutefois sur des ordinateurs puissants et coûteux. Le Surface Laptop Ultra sera vendu à partir de 2 599 dollars et jusqu'à 5 899 dollars avec 128 gigaoctets de mémoire, tandis qu'un MacBook Pro comparable peut atteindre 6 700 dollars. La hausse du prix des mémoires complique ainsi le développement de l'IA locale, Nvidia ayant également augmenté d'environ 75% le prix de son DGX Spark, désormais commercialisé à 6 950 dollars.