MICROPOLE : Micropole nomme Nicolas Rebours directeur administratif et financier

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce l'arrivée de Nicolas Rebours en tant que directeur administratif & financier.

Fort de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des sociétés technologiques dans leur développement, Nicolas Rebours contribuera de manière significative aux fortes ambitions du Groupe, annoncées en septembre 2018 lors de la présentation du plan TARGET 21. Avec un positionnement basé sur l'innovation et la valeur ajoutée de ses prestations, Micropole a notamment pour objectif un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.

« La vision à la fois stratégique et opérationnelle de Nicolas Rebours, ainsi que sa très forte expérience dans nos métiers sont autant d'atouts pour mener à bien le plan stratégique de Micropole et concrétiser à court terme nos ambitions de croissance et de performance », a commenté Christian Poyau, président-directeur général de Micropole.

Diplômé d'un Master Comptabilité Contrôle Audit de l'Université Paris-Dauphine, Nicolas Rebours débute sa carrière au sein de PWC en tant qu'auditeur puis chef de mission. A partir de 1990, il rejoint l'univers des sociétés technologiques en tant que directeur administratif et financier. Il accompagne alors successivement dans leurs développements internationaux, leurs restructurations ou leurs levées de fonds, des sociétés telles que Dorotech, Atempo, Software AG et In Fusio. En 2002, il rejoint SQLI, acteur européen du Digital et du e-Commerce, en tant que directeur général délégué aux finances. Pendant dix-sept ans, il accompagne la société dans son développement soutenu, tant en France qu'à l'international, ses opérations de M&A, et est en charge des relations investisseurs.

« Je suis ravi de rejoindre Micropole, un groupe innovant, positionné sur des marchés porteurs, et très attentif à la gestion de ses talents. J'entends consacrer toute mon énergie à l'amélioration régulière de ses performances financières », a déclaré Nicolas Rebours.

Nommé directeur administratif & financier du Groupe Micropole en janvier 2020, Nicolas Rebours fera partie du Comité exécutif.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement/formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

