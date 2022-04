MICROPOLE : Groupe Micropole : Projet de transfert de la cotation des titres Micropole sur le marché Euronext Growth Paris

COMMUNIQU–Θ¬â

Levallois-Perret, le 21 avril 2022

Projet de transfert de la cotation des titres Micropole sur le march–Θ–â Euronext Growth Paris

Levallois-Perret, le 21 avril 2022. Le Conseil d'Administration de Micropole (Euronext Paris, ISIN : FR0000077570 MUN) a d–Θ–âcid–Θ–â le 21 avril 2022 de soumettre –Θ¬† l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale Ordinaire des actionnaires du 24 juin 2022 le projet de transfert de cotation de ses titres du march–Θ–â r–Θ–âglement–Θ–â Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.

Motifs du transfert

Ce projet vise –Θ¬† permettre –Θ¬† Micropole d'–Θ–ätre admise aux n–Θ–âgociations sur un march–Θ–â plus appropri–Θ–â –Θ¬† la taille et –Θ¬† la capitalisation boursi–Θ–àre de la Soci–Θ–ât–Θ–â, avec un fonctionnement simplifi–Θ–â, plus appropri–Θ–â au profil et aux besoins actuels de la Soci–Θ–ât–Θ–â par rapport au march–Θ–â r–Θ–âglement–Θ–â. Micropole consid–Θ–àre qu'une cotation sur le segment Growth d'Euronext lui permettra de r–Θ–âduire ses co–Θ–¦ts et ses contraintes et ainsi de se recentrer sur ses op–Θ–ârations, tout en conservant une cotation sur une plate-forme de transactions organis–Θ–âe et reconnue.

Si ce transfert est r–Θ–âalis–Θ–â, Micropole SA entend maintenir ses relations avec ses actionnaires et investisseurs et b–Θ–ân–Θ–âficier de l'attractivit–Θ–â des march–Θ–âs financiers pour accompagner son d–Θ–âveloppement.

Micropole respecte les crit–Θ–àres d'–Θ–âligibilit–Θ–â requis dans le cadre de la proc–Θ–âdure de transfert et qui doivent –Θ–âgalement –Θ–ätre remplis au jour de la demande de transfert.

Micropole se conforme actuellement –Θ¬† ses obligations d'information sur Euronext.

Modalit–Θ–âs du transfert

Cette op–Θ–âration de transfert consiste –Θ¬† demander –Θ¬† Euronext la radiation des titres de n–Θ–âgociations du march–Θ–â Euronext et leur admission concomitante aux n–Θ–âgociations sur le march–Θ–â Euronext Growth Paris.

Sous r–Θ–âserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris SA, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une proc–Θ–âdure acc–Θ–âl–Θ–âr–Θ–âe d'admission aux n–Θ–âgociations des actions existantes de la Soci–Θ–ât–Θ–â, sans –Θ–âmission d'actions nouvelles.

Cons–Θ–âquences du transfert

Conform–Θ–âment –Θ¬† la r–Θ–âglementation en vigueur, Micropole informe ses actionnaires des cons–Θ–âquences possibles de ce transfert :

En mati–Θ–àre d'information financi–Θ–àre p–Θ–âriodique

Les comptes sociaux annuels, le rapport de gestion, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes seraient publi–Θ–âs au plus tard dans les quatre mois apr–Θ–às la cl–Θ–îture de l'exercice.

Les comptes semestriels, comprenant un bilan, un compte de r–Θ–âsultat et des commentaires sur la p–Θ–âriode seraient publi–Θ–âs au plus tard dans les quatre mois apr–Θ–às la cl–Θ–îture du semestre.

Un libre choix en mati–Θ–àre de r–Θ–âf–Θ–ârentiel comptable (fran–Θ–΅ais ou IFRS) serait rendu possible.

En termes de protection des actionnaires minoritaires

Pendant une dur–Θ–âe de trois ans –Θ¬† compter de l'admission des titres Micropole sur Euronext Growth Paris, l'obligation pour tout actionnaire agissant seul ou de concert de d–Θ–âclarer –Θ¬† l'AMF et –Θ¬† Micropole le franchissement des seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital ou des droits de vote de Micropole sera maintenue, conform–Θ–âment –Θ¬† l'article 223-15-2 du R–Θ–àglement G–Θ–ân–Θ–âral de l'AMF. –骎 l'issue de cette p–Θ–âriode de trois ans –Θ¬† compter de la date effective d'admission sur Euronext Growth Paris, seuls les franchissements des seuils de 50% et 95% du capital ou des droits de vote de Micropole seront –Θ¬† d–Θ–âclarer –Θ¬† l'AMF et –Θ¬† Micropole, conform–Θ–âment –Θ¬† l'article 223-15-1 du R–Θ–àglement G–Θ–ân–Θ–âral de l'AMF, sous r–Θ–âserve, le cas –Θ–âch–Θ–âant, de franchissements de seuils statutaires –Θ¬† d–Θ–âclarer –Θ¬† Micropole.

Conform–Θ–âment aux dispositions de l'article 231-1 du R–Θ–àglement g–Θ–ân–Θ–âral de l'AMF, les dispositions en mati–Θ–àre d'offre publique d'acquisition applicables aux soci–Θ–ât–Θ–âs cot–Θ–âes sur Euronext Paris, resteront applicables pendant un d–Θ–âlai de trois ans –Θ¬† compter de la date effective d'admission sur Euronext Growth Paris. –骎 l'issue de cette p–Θ–âriode, Micropole sera soumise –Θ¬† la r–Θ–àglementation applicable aux soci–Θ–ât–Θ–âs cot–Θ–âes sur Euronext Growth Paris. Ainsi, le d–Θ–âp–Θ–ît d'une offre publique ne sera plus obligatoire :

- en cas de franchissement du seuil de 30% du capital ou des droits de vote ;

- en cas d'augmentation de plus de 1% en moins de 12 mois cons–Θ–âcutifs, par une personne d–Θ–âtenant seule ou de concert une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote.

Toutefois, l'obligation de d–Θ–âposer une offre publique s'imposera en cas de franchissement –Θ¬† la hausse du seuil de 50% du capital ou des droits de vote.

En mati–Θ–àre d'information permanente

Micropole restera soumis aux dispositions applicables en mati–Θ–àre d'information permanente, qui s'appliquent –Θ–âgalement aux soci–Θ–ât–Θ–âs cot–Θ–âes sur Euronext Growth Paris.

La Soci–Θ–ât–Θ–â continuera de d–Θ–âlivrer une information exacte, pr–Θ–âcise et sinc–Θ–àre, en rendant publique toute information privil–Θ–âgi–Θ–âe concernant la Soci–Θ–ât–Θ–â, conform–Θ–âment aux dispositions du r–Θ–àglement (UE) n–Δ–ê596-2014 du 16 avril 2014 sur les abus de march–Θ–âs.

En outre, les dirigeants (et les personnes qui leur sont li–Θ–âes) de la Soci–Θ–ât–Θ–â demeureront soumis –Θ¬† l'obligation de d–Θ–âclarer les op–Θ–ârations qu'ils r–Θ–âalisent sur les actions et titres de cr–Θ–âances de la Soci–Θ–ât–Θ–â.

Impact sur la liquidit–Θ–â du titre

La Soci–Θ–ât–Θ–â attire l'attention sur le fait qu'il pourrait r–Θ–âsulter du transfert sur Euronext Growth Paris une –Θ–âvolution de la liquidit–Θ–â du titre diff–Θ–ârente de celle constat–Θ–âe sur le march–Θ–â r–Θ–âglement–Θ–â d'Euronext Paris. Ledit transfert pourrait –Θ–âgalement conduire certains investisseurs, privil–Θ–âgiant les titres d'–Θ–âmetteurs cot–Θ–âs sur un march–Θ–â r–Θ–âglement–Θ–â, –Θ¬† vendre leurs titres Micropole.

Calendrier indicatif du projet de transfert (sous r–Θ–âserve de l'accord de l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale des actionnaires et d'Euronext Paris SA)

21 avril 2022 R–Θ–âunion du Conseil d'Administration en vue de valider le projet de transfert et de convoquer l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale Ordinaire devant statuer notamment sur le projet de transfert vers Euronext Growth Paris 21 avril 2022 Publication du premier communiqu–Θ–â de presse mentionnant les motifs, les modalit–Θ–âs et les cons–Θ–âquences du projet de transfert vers Euronext Growth 24 juin 2022 Tenue de l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale Ordinaire de la Soci–Θ–ât–Θ–â appel–Θ–âe –Θ¬† statuer sur le transfert vers Euronext Growth Paris

En cas de vote favorable de l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale Ordinaire de la Soci–Θ–ât–Θ–â, tenue d'un Conseil d'Administration mettant en –Ξ¬™uvre le transfert

Diffusion d'un second communiqu–Θ–â de presse relatif au transfert.

Demande aupr–Θ–às d'Euronext de la radiation des titres de la Soci–Θ–ât–Θ–â du march–Θ–â Euronext Paris et de leur admission directe sur le march–Θ–â Euronext Growth Paris

L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus t–Θ–ît apr–Θ–às l'expiration d'un d–Θ–âlai de deux mois –Θ¬† compter de l'Assembl–Θ–âe G–Θ–ân–Θ–ârale, soit au plus t–Θ–ît le 24 ao–Θ–¦t 2022.

Dans le cadre de ce projet de transfert sur Euronext Growth Paris, Micropole sera accompagn–Θ–â par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 12 mai 2022 pour la publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022

Recevez gratuitement toute l'information financi–Θ–àre de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est sp–Θ–âcialis–Θ–â dans les domaines de la Data, du Cloud et du Digital. Depuis ses 14 agences situ–Θ–âes en Europe et en Chine, les 1100 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts m–Θ–âtiers, ing–Θ–ânieurs, UX designers―²¬Ä–Ü) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil –Θ¬† leur r–Θ–âalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE r–Θ–âalise 35% de son chiffre d'affaires –Θ¬† l'international et est cot–Θ–â sur le march–Θ–â Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Micropole | Laura Cocusse | Responsable communication Externe & Marketing | 01 74 18 74 93 | lcocusse@micropole.com

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | nrebours@micropole.com

Agence Profile! | Leslie Boutin | 01 56 26 72 00 | lboutin@agence-profile.com

Cette publication dispose du service " ⳕ¬ü¬î¬£ Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2trlJyaZWeVm21vZJxqmmpqaWxhx5OXbmibmWprZMmdZ29nnGdqaZabZnBllWxu

- Pour contr–Θ–îler cette cl–Θ–â : https://www.security-master-key.com .

Information r–Θ–âglement–Θ–âe :

Informations privil–Θ–âgi–Θ–âes :

- Autres communiqu–Θ–âs Communiqu–Θ–â int–Θ–âgral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74078-micropole-communique-de-presse-projet-de-transfert.pdf

–Δ–â Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqu–Θ–âs de la soci–Θ–ât–Θ–â en vous inscrivant sur www.actusnews.com