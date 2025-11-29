 Aller au contenu principal
Micron va investir 9,6 milliards de dollars au Japon pour construire une usine de fabrication de puces mémoire pour l'IA, selon Nikkei
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le plan d'investissement de Micron)

Micron Technology MU.O investira 1,5 trillion de yens (9,6 milliards de dollars) pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces de mémoire à large bande passante (HBM), a rapporté le Nikkei samedi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant américain de puces vise à commencer la construction sur un site existant en mai de l'année prochaine et à commencer les livraisons vers 2028. Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie fournira jusqu'à 500 milliards de yens pour le projet, a déclaré le Nikkei.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Pour relancer son industrie vieillissante des semi-conducteurs, le gouvernement japonais offre de généreuses subventions pour attirer les investissements de fabricants de puces étrangers tels que Micron et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW . Il finance également la construction d'une usine qui produira en masse des puces logiques avancées en utilisant la technologie IBM IBM.N .

La demande de puces HBM est stimulée par la croissance de l'intelligence artificielle et des investissements dans les centres de données.

L'expansion de son usine à Hiroshima aidera Micron à diversifier sa production loin de Taïwan et à concurrencer le leader du marché SK Hynix 000660.KS , a déclaré le Nikkei.

(1 $ = 156,1500 yens)

Valeurs associées

IBM
308,822 USD NYSE +1,82%
MICRON TECHNOLOGY
237,2000 USD NASDAQ +3,01%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

