Micron va investir 9,6 milliards de dollars au Japon pour construire une usine de fabrication de puces mémoire pour l'IA, selon Nikkei

Micron Technology MU.O investira 1,5 trillion de yens (9,6 milliards de dollars) pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces de mémoire à large bande passante (HBM), a rapporté le Nikkei samedi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant américain de puces vise à commencer la construction sur un site existant en mai de l'année prochaine et à commencer les livraisons vers 2028. Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie fournira jusqu'à 500 milliards de yens pour le projet, a déclaré le Nikkei.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Pour relancer son industrie vieillissante des semi-conducteurs, le gouvernement japonais offre de généreuses subventions pour attirer les investissements de fabricants de puces étrangers tels que Micron et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW . Il finance également la construction d'une usine qui produira en masse des puces logiques avancées en utilisant la technologie IBM IBM.N .

La demande de puces HBM est stimulée par la croissance de l'intelligence artificielle et des investissements dans les centres de données.

L'expansion de son usine à Hiroshima aidera Micron à diversifier sa production loin de Taïwan et à concurrencer le leader du marché SK Hynix 000660.KS , a déclaré le Nikkei.

(1 $ = 156,1500 yens)