Micron va créer un institut de recherche majeur dans l'Idaho

Micron Technology dévoile un projet d'institut de recherche de premier plan à long terme, basé à Boise (Idaho). Baptisé Micron Research Labs, ce site sera soutenu par un investissement prévu de 10 MdsUSD au cours de la prochaine décennie.

Ce nouveau pôle réunira les clients, le monde universitaire, les pouvoirs publics et l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs afin d'avancer au-delà des feuilles de route technologiques actuelles. Ses principaux domaines de recherche incluent les technologies critiques de la mémoire, les architectures avancées de mémoire et de calcul, le conditionnement et les futurs procédés de fabrication de puces.

Micron prévoit de lancer la construction en 2027 sur un site capable d'accueillir des centaines de chercheurs. Connecté aux implantations du groupe dans le monde, le laboratoire mettra en relation ses chercheurs avec des experts externes et des partenaires de recherche afin d'accélérer le passage de la découverte scientifique à des applications concrètes.

L'investissement prévu financera également d'importantes collaborations universitaires, des laboratoires satellites à travers le monde et des partenariats approfondis, créant un réseau de recherche connecté axé sur la prochaine génération de technologies pour l'ère de l'IA.

Ce nouvel investissement s'appuie sur les plans précédemment annoncés de Micron visant à investir plus de 250 MdsUSD dans la fabrication et la recherche et développement aux États-Unis, ce qui créera plus de 90 000 emplois dans le pays et renforcera son leadership dans le secteur.