Micron va commencer la construction de sa mégafab
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 16:08
Après un examen environnemental rigoureux et l'obtention des permis nécessaires, le fabricant américain de puces explique être désormais en position de commencer la préparation du terrain et la construction de ce projet de 100 milliards de dollars.
Marquant le plus grand investissement privé de l'histoire de l'Etat de New York, le projet abritera la fabrication de mémoire la plus avancée au monde et contribuera à répondre à la demande croissante des systèmes d'intelligence artificielle.
La cérémonie de pose de la première pierre sera suivie d'un programme de célébration au Centre national de ressources pour les anciens combattants de l'Université de Syracuse, où des dirigeants et des responsables prononceront un discours.
Valeurs associées
|343,0200 USD
|NASDAQ
|-0,12%
A lire aussi
-
Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer