 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micron Technology en hausse ; Wedbush relève son objectif de cours à 300 dollars
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O en hausse de 2,8% à 247,90 $ en pré-marché

** Le courtier Wedbush relève son objectif de cours sur MU à 300 $ contre 220 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 24,4 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Wedbush relève son objectif de cours car l'amélioration des conditions de l'industrie de la mémoire au cours des derniers mois positionne l'entreprise pour bénéficier d'une hausse plus forte que prévu du prix de vente moyen

** Nous relevons nos estimations trimestrielles légèrement au-dessus du haut de la fourchette des prévisions initiales de MU, mais nous ne serions pas surpris si notre modèle révisé s'avérait trop conservateur, selon le courtier

** 39 des 46 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une recommandation d'achat ou supérieure, 6 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un objectif de cours médian de 250 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MU a presque triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
241,1400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank