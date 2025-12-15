Micron Technology en hausse ; Wedbush relève son objectif de cours à 300 dollars

15 décembre - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O en hausse de 2,8% à 247,90 $ en pré-marché

** Le courtier Wedbush relève son objectif de cours sur MU à 300 $ contre 220 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 24,4 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Wedbush relève son objectif de cours car l'amélioration des conditions de l'industrie de la mémoire au cours des derniers mois positionne l'entreprise pour bénéficier d'une hausse plus forte que prévu du prix de vente moyen

** Nous relevons nos estimations trimestrielles légèrement au-dessus du haut de la fourchette des prévisions initiales de MU, mais nous ne serions pas surpris si notre modèle révisé s'avérait trop conservateur, selon le courtier

** 39 des 46 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une recommandation d'achat ou supérieure, 6 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un objectif de cours médian de 250 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MU a presque triplé depuis le début de l'année