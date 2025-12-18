Micron Technology dépasse les attentes au premier trimestre et se montre ambitieux pour le T2

(AOF) - Micron a fait nettement mieux que prévu au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 clos le 27 novembre. Sur la période, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs a vu son chiffre d’affaires bondir de 56,65%, à 13,64 milliards de dollars, par rapport au premier trimestre de l’exercice 2025, là où les analystes tablaient sur 12,83 milliards de dollars. En séquentiel, les revenus ont affiché une progression de 20,57%.

Parallèlement, le bénéfice net a atteint 5,24 milliards de dollars, contre 1,87 milliard un an plus tôt, ou 3,201 milliards de dollars sur les trois mois précédents.

Pour Sanjay Mehrotra, président-directeur général de Micron Technology : " Au cours de ce premier trimestre fiscal, Micron a réalisé un chiffre d'affaires record et une expansion significative des marges, tant au niveau du groupe que dans chacune de nos unités d'affaires ".

Pour le deuxième trimestre de son exercice 2026, la société table sur des revenus de 18,70 milliards de dollars, avec une marge de plus ou moins 400 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué est quant à lui attendu à 8,19 dollars, avec là aussi une marge de plus ou moins 20 cents. Au premier trimestre, le bénéfice par action avait atteint 4,60 dollars.

Au sujet du deuxième trimestre, Sanjay Mehrotra a indiqué : " Nos perspectives pour le deuxième trimestre prévoient des records substantiels en termes de chiffre d'affaires, de marge brute, de bénéfice par action et de flux de trésorerie disponible. Nous anticipons une poursuite du renforcement de nos performances commerciales tout au long de l'exercice 2026. Le leadership technologique de Micron, son portefeuille de produits différenciés et sa solide exécution opérationnelle nous positionnent comme un acteur incontournable de l'IA, et nous investissons pour répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de mémoire et de stockage. "

