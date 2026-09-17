Micron Technology à Taïwan: après des propositions de la direction, les salariés réclament davantage

Des employés taïwanais du groupe américain Micron manifestent pour réclamer de meilleures primes à Taoyuan (Taïwan), le 17 septembre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Des centaines de salariés de Micron Technology se sont rassemblés jeudi devant l'usine du fabricant américain de puces à Taoyuan, à Taïwan, pour réclamer une plus grande participation aux bénéfices et de meilleures primes, quelques jours seulement après l'annonce de propositions de la direction jugées insuffisantes par les syndicats.

Les salariés se sont réunis sur un terrain de basket en face de cette usine de Micron, brandissant des banderoles et scandant des slogans.

Micron, qui produit environ 50 à 60% de ses puces à Taïwan, est engagé dans des discussions avec deux syndicats représentant près de 12.000 de ses quelque 15.000 employés sur ses sites de Taoyuan et de Taichung.

Les fabricants mondiaux de puces électroniques, dont Micron, ont été les principaux bénéficiaires de l'explosion de la demande en technologies d'intelligence artificielle (IA).

Mais alors que leurs bénéfices s'envolent, de nombreux salariés réclament une part plus importante des profits.

"Je pense que c'est quelque chose que nous méritons, donc nous devons nous battre pour l'obtenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les travailleurs de Taïwan", a déclaré Mme Lin, technicienne de production dans l'entreprise, qui a rejoint la manifestation après son travail.

Micron a annoncé la semaine dernière que ses employés taïwanais recevraient "une rémunération totale équivalente à 35 à 68 mois de salaire, avec une compensation minimale en numéraire de 1,7 million de NT$" (46.400 euros) pour l'exercice 2026.

Mais les employés présents au rassemblement ont estimé que ce paquet n'allait pas assez loin. Tsai, un ingénieur quadragénaire, a dit à l'AFP que la prime offerte par Micron "n'était pas à la hauteur des attentes", étant donné que les bénéfices de l'entreprise avaient "explosé" ces dernières années.

"Nous espérons naturellement négocier par l'intermédiaire du syndicat, en utilisant des moyens équitables et légaux, afin d'obtenir les primes que nous méritons", a-t-il expliqué.

Micron a enregistré un chiffre d'affaires record de 41,5 milliards de dollars (35,6 milliards d'euros) au troisième trimestre de l'exercice 2026.

Comment les rivaux traitent leurs salariés"

Les salariés de Micron estiment également que leur niveau actuel des primes est bien inférieur à celles des groupes concurrents, SK Hynix et Samsung. "Micron devrait voir comment les rivaux du secteur traitent leurs salariés", a jugé Ken Wu, ingénieur de 49 ans.

Les revendications des adhérents syndicaux surviennent après de récents conflits sociaux en Corée du Sud, où Samsung Electronics a évité une grève en concluant un accord prévoyant la distribution de primes à ses employés de la division semi-conducteurs, équivalant à 10,5% du résultat opérationnel.

Les syndicats taïwanais ont indiqué qu'ils se dirigeraient vers une grève si les négociations avec la direction de Micron, menées sous médiation gouvernementale depuis début septembre, échouent ce mois-ci.

Les syndicats réclament une prime exceptionnelle équivalant à 83 mois de salaire ainsi qu'un système permanent allouant 15% des bénéfices d'exploitation de l'entreprise aux primes des salariés, distribuées chaque trimestre plutôt qu'annuellement.

La demande massive de composants en silicium utilisés dans les centres de données d'IA – en particulier les puces mémoire, qui sont en pénurie – a fait exploser les revenus des entreprises qui les conçoivent, les produisent et les assemblent.

Micron se livre à une course pour conquérir des parts de marché dans le secteur des puces mémoire face à ses grands rivaux sud-coréens Samsung et SK hynix, a indiqué Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research, à l'AFP.

"Celui qui disposera de la plus grande capacité de production prendra la plus grande part de marché, car la capacité est le principal facteur limitant pour l'instant", a expliqué M. Shah, en soulignant que la main-d'œuvre de Micron à Taïwan est "cruciale" pour maintenir cette dynamique.